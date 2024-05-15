Petal Ads  تروج للعلا في السوق الصينية

أعلنت إعلانات بيتال Petal Ads، المنصة الإعلانية على الهاتف المحمول التابعة لشركة هواوي، رسمياً عن شراكتها المتميزة مع العلا - مدينة الواحة القديمة في الشمال الغربي من المملكة العربية السعودية، والتي تُوّجت مؤخراً بإبرام مذكرة تفاهم.

يهدف هذا التعاون غير المسبوق إلى تعزيز حضور العلا في المشهد العالمي على نطاق واسع وترويجها في أوساط السياح الصينيين لاستقطابهم لزيارتها وتجربة عروضها الاستثنائية.

وقع مذكرة التفاهم المدير التنفيذي لتسويق الوجهات في الهيئة الملكية لمحافظة العلا ميلاني دي سوزا، وجاستن تشين، الرئيس العالمي لمنصة إعلانات بيتال Petal Ads، السحابة الاستهلاكية من هواوي في جناح العلا بمعرض سوق السفر العربي 2024.

وبالاستفادة من إمكانات الاستهداف الدقيق للجمهور التي تتمتع بها منصة هواوي الإعلانية الرائدة إعلانات بيتال Petal Ads، سترتكز هذه الشراكة على التواصل الفعّال مع المسافرين المحتملين، مما يعزّز من رواج العلا وإبرازها كوجهة جذابة للسياح الصينيين وتشجيعهم على وضعها في خطط سفرهم المقبلة.

قالت ميلاني بي. دي سوزا: "نسعد بتوحيد جهودنا والتعاون عن كثب مع إعلانات بيتال Petal Ads لتعريف الجمهور الصيني بجمال محافظة العلا الأثرية وثرائها الثقافي العريق الذي لا يقدر بثمن، ويمثل هذا التعاون علامة فارقة في جهودنا الرامية إلى توسيع نطاق حضور العلا عالمياً والترحيب بالمزيد من الزوار للاستمتاع بتجربة استكشاف وجهتنا الاستثنائية".

كما أبدت إعلانات بيتال Petal Ads، التي تشتهر بحلولها التسويقية المبتكرة وقدراتها العالية على الوصول إلى شريحة واسعة من الجمهور المستهدف، نفس القدر من الشغف والاهتمام بهذه الشراكة.

أضاف جاستن تشين: "فخر كبير لنا أن نتعاون من خلال هذه الشراكة الاستثنائية مع العلا للترويج لهذه الجوهرة الخفية في السوق الصينية، ومن خلال استراتيجياتنا الإعلانية المصممة وفق أهداف محددة ومدروسة، فضلا عن دعم منصاتنا الإعلامية الواسعة النطاق، فنحن واثقون من قدرتنا على جذب انتباه المسافرين الصينيين وتشجيعهم على استكشاف عجائب العلا الأثرية الأخاذة".

من شأن هذه الشراكة الرائدة بين كلا الطرفين أن ترسّخ التزامهما في دفع عجلة نمو قطاع السياحة والتعريف بعروض العلا الفريدة من نوعها للجمهور العالمي.

ومن خلال الجمع بين الخبرات المشتركة لكل من العلا وإعلانات بيتال Petal Ads، من المتوقع أن يكون لهذا التحالف تأثير كبير على ترسيخ حضور محافظة العلا الأثرية في السوق الصينية.

يأتي توقيع هذه الاتفاقية بعد أسابيع قليلة من إطلاق العلا حملتها العالمية الأولى على الإطلاق تحت عنوان "متجددة عبر الزمن"، التي تجسد جوهر العلا، مقدمة منظورًا منعشًا وأصيلًا مصممًا لجذب المسافرين في جميع أنحاء العالم، مع الطموح أن تكون أكثر من مجرد حملة تسويق تقليدية للوجهة، تطلق هذه المبادرة التي تعتمد على البيانات عبر تسويق الوجهة عبر تسعة أسواق عالمية رئيسية وبست لغات، والتي سيتم دمجها عبر عدة قنوات.