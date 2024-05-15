شيرين عبد الوهاب تنضم للحفلات الصيفية في لبنان

تعيش الفنانة شيرين عبد الوهاب حالة من النشاط الفني على صعيد الحفلات الغنائية خلال صيف 2024، حيث تلتقي بجمهورها اللبناني في موسم الأمسيات الصيفية المقامة هناك والتي تضم مختلف نجوم الغناء العربي.

يقام حفل شيرين عبد الوهاب في 20 من يوليو، وذلك بعد نجاح حفلها الأخير في فبراير الماضي، والذي شهد حضورًا جماهيريًا غفيرًا.

أحيت شيرين أحدث حفلاتها في الكويت، والتي حققت نجاح جماهيري كبير، وحمل شعار كامل العدد، وعلقت على أجواءه قائلة :"أنا لما بغنى في أي بلد بحس إني صوت البلد اللي بغنيلها، وده شرف كبير لو تسمحلي الناس أنا اديه لنفسي، في أغاني معمولة لكن شركة روتانا المفروض اللي تنزلها ومش عارفه هتنزلها ولا ومعرفش موقفين الدنيا ليه، وكمان في 3 أغاني تانيين جاهزين".

كانت قد طرحت شيرين عبد الوهاب مؤخرًا أغنية “الدهب”، التي حققت أكثر من 3 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها “قالوا الدهب اللي بيلمع عمره ما بيصدي ياما نصحنا ما قولنالك قولنالك هدي لفيت الدنيا أهو و جيتلي و هتبوس على يدي مش كان من الاول أحنا أستغنينا عيني علي اللي بيتجرأ لما بيطرق اتهور مسمعش اتهور معرفش يفرق النية اللي متبقاش سالكة دايماً بتغرق مش كان من الاول إحنا إستغنينا ما احنا قولنا اكبرولنا قولنا عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا مالك واقف متكدر الله لا يقدر هو كلامنا ده بيخدر قدر تتقدر كنت الحيلة المتصدر للناس متصدر مش كان من الاول إحنا إستغنينا ما احنا قولنا اكبرولنا قولنا عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا”.





كانت شيرين شاركت حديثًا في فعاليات ليالي سعودية مصرية التي أقيمت في دار الأوبرا المصرية بحضور د. نيقفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، و د.خالد داغر، رئيس الأوبرا المصرية السابق، والمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، التي تضمنت حضور كوكبة فنية ضخمة.

تضمنت الأمسية الأولى من “ليالي سعودية مصرية” مشاركة مميزة من الفنان ماجد المهندس ومفاجأة الحفل الموسيقي الكبير عمر خيرت والفنانة ريهام عبد الحكيم، وصلة غنائية مع الكينج محمد منير.

نجوم الفن في ليالي سعودية مصرية:

شهد الحفل عددًا كبيرًا من نجوم الفن، أبرزهم الفنانة القديرة يسرا، عمرو دياب، نادية الجندي، الموسيقار هاني شنودة، مي عز الدين، محمد فؤاد، المنتج محسن جابر، مصطفى قمر، آسر ياسين، الإعلامية إسعاد يونس، الفنان خالد الصاوي، صلاح عبدالله، جومانا مراد، حميد الشاعري، هشام ماجد، شيكو، كريم محمود عبد العزيز، محمود محمد عبدالعزيز.

أقيمت الاستعدادات الغنائية مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد، التي أجريت داخل إحدى الغرف بالأوبرا.