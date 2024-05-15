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القسام تنصب كمين في مخيم جباليا وتقتل مالا يقل عن 12 جندي
الأربعاء 15 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

القسام تنصب كمين في مخيم جباليا وتقتل مالا يقل عن 12 جندي

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت كتائب القسام تنفيذها عملية مركبة في منطقة "بلوك 4" بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، استهدفت فيها جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" .

وأضافت كتائب القسام في بيان عبر حسابها: استهدفنا قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفتين مضادتين للأفراد وتم الاشتباك معها، وفور تقدم قوة النجدة للمكان تم تفجير عبوة "شواظ" في دبابة "ميركفاه".

 

وأكدت القسام،  أنه بعد محاولة سحب عتاد القوة المستهدفة الملقية على الأرض قام سلاح الجو الصهيوني بقصف المكان بشكل همجي وأكد مجاهدونا مقتل ما لا يقل عن 12 جندياً في العملية.

 

افيخاي يطالب سكان أحياء المنشية والشيخ زايد بمغادرة مناطقهم للاشتباك مع حماس

دعا متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي ادرعي، اهالى غزة المتواجدين  في أحياء المنشية والشيخ زايد فى بلوكات 1778, 1762, 1763, 1764, 1765, 1774, 1770, 1768, 1769 ، بمغادرتها استعدادا للاشتباك مع حماس.

 

وقال افيخاي في بيان له: إن حماس والمنظمات  الأخرى تقوم بالأنشطة الإرهابية وبإطلاق القذائف الصاروخية نحو البلدات الاسرائيلية.

وأضاف: جيش الدفاع سيعمل بقوة بشكل فوري ضدها، عليكم اخلاء المنطقة بشكل فوري الى المآوي المعروفة في غرب مدينة غزة.


 

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