اتحاد الكرة يستقبل أوراق الدورة التدريبة للرخصة A

استقبلت إدارة المدربين باتحاد الكرة أوراق المتقدمين للحصول على الرخصة A الأفريقية وذلك بمركز المنتخبات الوطنية بالسادس من أكتوبر تحت إشراف كابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد ودكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين وإيهاب الجندى مقرر إدارة المدربين.

من المقرر أن تنطلق الدورة التدريبة للرخصة A في شهر يوليو المقبل.

يبدأ الاتحاد المصري لكرة القدم في استكمال برنامجه في تنفيذ الدورات التدريبية للمدربين حيث تبدأ في 20 مايو 2024 الدورة التدريبية للحصول على الرخصة "A" بحضور 25 مدربًا وتستمر الدورة لمدة لا تقل عن 6 أشهر وفق متطلبات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ويعمل الآن على مراجعة هذه الأوراق لضمان توافر كافة الشروط والمعايير ودراسة أوراق المتقدمين الجدد وإجراء مقابلة شخصية للمتقدمين لتحديد مستواهم للالتحاق بالدورة في حالة وجود أماكن شاغرة والإعداد لدورات جديدة.

من المقرر أن يتم انطلاق الدورة في شهر يوليو 2024 والتي تعمل الإدارة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة علاء نبيل المدير الفني للاتحاد على سرعة تنفيذها للمدربين للحصول على الرخص التدريبية المطلوبة.

علاء نبيل يستقبل وفد من الفيفا

وكان علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، قد استقبل وفدا من مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، لدراسة بعض الأمور المتعلقة بتطوير ملف كرة القدم والمسابقات والأكاديميات.

وشهد الاجتماع مناقشة بعض البرامج والمستجدات داخل الاتحاد الدولي، من أجل تطوير ملف المنتخبات الوطنية والمدربين، وكذلك إنشاء مدرسة للموهوبين خلال الفترة المقبلة.

ضم وفد فيفا كلا من دكتور بلحسن مالوش المستشار الفني بالفيفا، وأنتوني بافوي مسؤول تطوير الأداء بالاتحاد الدولي، وراؤول شيباندا مسئول التطوير بالكاف وعمرو محب مدير كرة القدم للهواة في قارتي أفريقيا وشرق آسيا.

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