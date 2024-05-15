عاجل.. ملك الأردن يؤكد ضرورة حماية المدنيين في غزة

شدد ملك الأردن، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، على ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخباية".

وأكد ملك الأردن يؤكد ضرورة حماية المدنيين في غزة وتكثيف جهود إيصال المساعدات الإنسانية والطبية دون أي عوائق أو تأخير.

وحذر ملك الأردن، من العواقب الخطيرة للعملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، مؤكدًا في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء أيرلندا ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة.

وفي وقت سابق، أكد ملك الأردن أن بلاده لن تكون ساحة لحرب إقليمية، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وحذر ملك الأردن من تبعات العدوان الإسرائيلي على غزة والتصعيد المستمر في الضفة الغربية.

كما شدد ملك الأردن على ضرورة حماية المدنيين في غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشتى الطرق وبشكل كاف ومستدام.

وفي سياق متصل، أمر رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو،حكومته بعدم الإدلاء بتصريحات أو إجراء مقابلات صحفية بشأن الهجوم الإيراني.

يشار إلى أن إيران، نفذت أمس السبت هجوما موسعا ضد إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة أصابت خلاله أهداف منها أهم قاعدة جوية في النقب، بصاروخ خيبر، وهى تعد القاعدة التي انطلق منها الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق.