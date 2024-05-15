أسعار زيت الطعام اليوم الأربعاء لدى تاجر الجملة.. بكام طن الصويا

اسعار زيت الطعام.. شهدت أسعار زيوت الطعام تباين ملحوظ خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الأسواق المحلية ولدى تاجر الجملة، ، على أسعار زيت الطعام بالقيمة الشرائية، حيث صعدت أسعار زيت الأولين، وأيضًا زيت الصويا المكرر، بينما استقرت الأسعار مع باقي الأنواع.

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار زيت الطعام خلال تعاملات اليوم الاربعاء في الاسواق المصرية ولدى تاجر الجملة، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات التي تستجد على أسواق الزيوت للوقوف على أخر التطورات التي تطرأ على الاسعار، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار زيت الطعام اليوم الأربعاء

أسعار الزيت اليوم

وخيم الثبات على أسعار البيع للمستهلك خلال التعاملات.

وشهد سعر طن زيت الصويا ارتفاعًا، مسجلًا 47,500 جنيه

زيت الأولين

كما صعدت القيمة الشرائية لسعر طن زيت الأولين، في السوق المحلية، عند 49,500 جنيه للطن.

سعر زيت الذرة الخام

بينما شهد سعر طن زيت الذرة الخام استقرارًا في قيمته الشرائية، مسجلًا 39,000 جنيه للطن.

سعر زيت الذرة المكرر

وثبتت سعر زيت الذرة المكرر، مسجلًا 49,000 جنيه للطن.

سجل سعر زيت الذرة «1» لتر 75 جنيهًا، وزيت عباد «1 لتر» 70 جنيهًا، وزيت قلية «700 مل» 45 جنيهًا.

وبلغ سعر زيت عافية ذرة «800 مل» نحو 120 جنيهًا، وسجل سعر زيت كريستال ذرة «1» لتر 125 جنيهًا، وزيت حلوة خليط 2.25 لتر 215 جنيهًا، وزيت سلايت عباد «1 لتر» 103 جنيه، وسعر زيت حلوة «700 مل» 70 جنيهًا، وزيت قلية خليط «1» لتر 100 جنيهًا، وزيت وزيت عباد كريستال «0.8 لتر» 105 جنيهات.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، سبق وأكد أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يتخطى الـ6 أشهر، لافتًا إلى استمرار توفير السلع الأساسية بتخفيضات تصل إلى 30% بمنافذ الوزارة.

وأضاف، أن قيمة السلع التي يتم توفيرها شهريا تبلغ 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 833 مليون جنيه لحزمة الدعم الإضافي لصالح الفئات الأولى بالرعاية البالغ عددهم 36 مليون مستفيد لمدة 6 أشهر، مشددا على أن الفئات المستحقة لهذه الزيادة هم الأسر الأكثر احتياجًا وتشمل أصحاب في الشهرية الأقل من 2700 جنيه وأصحاب المعاش الذى يقل عن 2500 جنيه، والفئة الثالثة مستفيدي تكافل وكرامة، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.

