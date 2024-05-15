"بنخاف من العين".. أصالة تفتح قلبها لمتابعيها بعد أخبار انفصالها

بادلت الفنانة أصالة زوجها الشاعر فائق حسن، بعبارت من الحب والغزل، بعد وصلة من الشعر التي كتبها الأخير لها عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

نشر فائق صورة تجمعه بزوجته أصالة، ووصف وجودها في حياته بكلمات جذابة، قائلاً:" ذات بهجة في ذلك اليوم المشرق على بلاد زنوبيا العظيمة كأن صوت مصطفى تسرب من حنجرته الذهبية ليتعتق بالفرات وياخذ من حنين بيوت الشام سحره لتكون الاسطورة ايقونة الشرق رسولة مشاعر الملايين من العشاق وليبدأ عصر اصاله وطاقة صوتها تطرق على ابواب الروح تتجدد كل يوم وتولد طفلة في كل صباح لتثبت ان الحب هو سر الوجود شكرا لان صوتك هنا شكرا لروحك ايتها الشامية الشاهقة الواثقة كل عام ونحن ننعم بهذا الصوت المفعم بالغرام احبك جوزتي".

فجاء الرد من أصالة عبر التعليقات على منشور فائق، قائلة :" نحنا مرات بنخاف من العين وبنخفف أخبارنا الحلوه ومابنذكر حالنا فيها حتى بنخاف نحسد حالنا ( قال!!) وأنا بدي ماخاف وقول أنًنا أحلى اتنين حبوا بعض وأسعدوا بعض حياتنا رغم إيقاعها الصاخب مليانه أحلام سوا عم نحققها وبكره عم نرسمه وكاننا أطفال صغار أنت وأنا ويادوبك هلأ بدينا ".

وتابعت" أنا بخير لأني لقيتك ولأني حبيبتك ولأني عرفت معنى العشق معك ..كلّ شعور حلو أنت سببه كل نجاح بحققه أنت سببه .. بعتمد عليك وبطمن ومابخجل أطلب منك لأني بعرف قديش بتحب تعطي لأنك خلقت كريم ونبيل ومهذب ومُحبً ومثل روحك ماشفت ومثل حبك ماعشت ياحنيّن حنيّن حنيًن"

كانت قد انتشرت الأقاويل خلال الأيام القليلة الماضية خبر انفصال أصالة عن زوجها، بعد حذفها لصوره من على حسابها الرسمي عبر “انستجرام”، ومن هنا جاءت الاعتقادات بالانفصال في هدوء، لكن سرعان ما جاء الرد من أصالة بصورة قبلة بينها وبينه، وعلقت عليها قائلة “يادنيتي ياحنون ياجوزي وأبي وحب عمري ونور حياتي الحمد لله على سلامتك الله يديمك عزّي وسيّدي ويديم علينا صحتك وجمالك وروحك ياأهلي وأصحابي ومتلّ نفسي عليّ لآخر نفس بحبك”.

زواج أصالة وفائق حسن ونهاية مشوار حبها مع طارق العريان

كانت قد أعلنت أصالة زواجها من الشاعر فائق حسن مدير أعمال الفنان ماجد المهندس في 2022، بعد طلاقها من المخرج طارق العريان الذي ظلت معه لمدة 14 عام نتج عنه طفليها التوأم آدم وعلي، بجانب شام وخالد من زواجها الأول من رجل الأعمال أيمن الذهبي.