جوجل تسرب نظارات الواقع المعزز في عرض Project Astra

في مقطع فيديو يعرض براعة تجربة Project Astra الجديدة من جوجل في I/O 2024، سأل أحد المتظاهرين الجوزاء "هل تتذكر أين رأيت نظارتي؟" أجاب الذكاء الاصطناعي بشكل مثير للإعجاب "نعم، أفعل ذلك. كانت نظارتك على مكتب بالقرب من تفاحة حمراء"، على الرغم من عدم وجود الشيء المذكور في الواقع عند طرح السؤال. لكن هذه نظارات جوجل لم تكن بمثابة مساعد الرؤية المساعد القياسي الخاص بك؛ كانت تحتوي على كاميرا مدمجة ونوع من الواجهة المرئية!

التقط القائمون على الاختبار نظاراتهم وارتدوها، وشرعوا في طرح المزيد من الأسئلة على الذكاء الاصطناعي حول الأشياء التي كانوا ينظرون إليها. من الواضح أن هناك كاميرا على الجهاز تساعده على التقاط المناطق المحيطة، وقد ظهر لنا نوع من الواجهة حيث يتحرك شكل موجة للإشارة إلى أنه كان يستمع.

يبدو أن التسميات التوضيحية التي تظهر على الشاشة تعكس الإجابة التي تمت قراءتها بصوت عالٍ لمرتديها أيضًا. لذا، إذا كنا نتتبع ذلك، فهناك على الأقل ميكروفون ومكبر صوت مدمجان أيضًا، بالإضافة إلى نوع من المعالج والبطارية لتشغيل كل شيء.

لقد ألقينا نظرة سريعة فقط على الجهاز القابل للارتداء، ولكن من الثواني الخاطفة التي ظهرت فيه، كانت بعض الأشياء واضحة. كان للنظارة إطار أسود بسيط ولا تبدو مثل Google Glass على الإطلاق. ولم تبدو ضخمة جدًا أيضًا.

في جميع الاحتمالات، جوجل ليست مستعدة فعليًا لإطلاق زوج من النظارات في مؤتمر I/O. لقد تجاوز الأمر مظهر الجهاز القابل للارتداء ولم يذكره إلا بالكاد، فقط ليقول إن مشروع Astra ورؤية الشركة لـ "الوكلاء العالميين" يمكن أن يصلوا إلى أجهزة مثل هواتفنا أو نظاراتنا.

لا نعرف الكثير في الوقت الحالي، ولكن إذا كنت تشعر بالحزن على Google Glass أو غيرها من المنتجات القابلة للارتداء الفاشلة للشركة، فقد يغرس هذا بعض الأمل حتى الآن.