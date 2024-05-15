"إكسترا نيوز" ترصد قافلة جديدة لـ"حياة كريمة" بمركز أبو النمرس

رصدت “إكسترا نيوز”، ما تقدمه مبادرة “حياة كريمة” وما تطلقه من قوافل طبية تنموية شاملة في عدد من المناطق في مركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، ويأتي ذلك بالمشاركة مع جامعة القاهرة.

قوافل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة”

وأوضحت مراسلة قناة “إكسترا نيوز”، نجاة الجبالي، أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” أطلقت اليوم قافلة طبية تنموية شاملة بالمشاركة مع جامعة القاهرة، مؤكدة أن هذه القافلة موجهة لقرية شماس بمركز أبوالنمرس، مشددة على أن مؤسسة “حياة كريمة” تركز على جميع القرى البعيدة عن تمركزات الخدمة.

وشددت على أن هذه القافلة الطبية التنموية مميزة للغاية، مؤكدة أنها قافلة يمكن وصفها بـ"الشاملة" تحتوي على 12 تخصصا طبيا من بينها، تخصصات العظام، وطب الأسنان، والرمد والأطفال، والكثير من التخصصات الآخرى التي تخدم المواطن، مؤكدة أن هذه القافلة لا تقتصر على تلك التخصصات الطبية فحسب، لكنها تحتوي على شق توعوي ضد المخدرات.

وأضافت أن هناك شقًا آخر وهو توعوي بكل ما يتطلبه المجتمع الزراعي، ولا تخدم هذه القافلة فقط سكان قرية شماس وايضًا تخدم قرية قادوس في مركز أبو النمرس في محافظة الجيزة.

وفي سياق أخر، نفذت إدارة القوافل العلاجية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، الموافق 8 من شهر مايو الجاري، القافلة الطبية المجانية، للأسر الأكثر احتياجًا، بالوحدة الصحية لقرية الزارة التابعة للإدارة الصحية بمركز ومدينة المنشاه، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري حياة كريمة، برعاية، الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم.

يأتي هذا فى إطار خطة القوافل العلاجية المجانية لوزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين بالقرى النائية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري، حياة كريمة، وذلك من خلال تنظيم قافلة طبية بمقر الوحدة الصحية بقرية الزارة وتستمر حتى غد الخميس.

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، أن القافلة تشمل العديد من التخصصات الطبية، ومنها الجراحة والباطنة والعظام والنساء والتوليد والأسنان والأطفال وتنظيم الأسرة والرمد والجلدية، كما يوجد بالقافلة خدمات التحاليل الطبية والآشعة، مع الإلتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وارتداء الأطقم الطبية لوسائل الوقاية الشخصية، والالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء المترددين على القافلة للكمامات الواقية.