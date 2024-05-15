اتحاد الكرة يبحث عن حل لأزمة الشحات والشيبي

يعمل الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الفترة الحالية على مناقشة تعديل اللوائح والعقوبات خلال الفترة المقبلة، بما يتناسب مع آخر المستجدات، ومن المتوقع أن يتم عمل ملحق للائحة خلال الموسم الجارى، وذلك على خلفية أزمة حسين الشحات لاعب الأهلي ومحمد الشيبى لاعب بيراميدز.

وقال إيهاب الكومى، عضو اتحاد الكرة، إن هناك مغالطات عديدة فيما يتردد عن أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبى، وإن جلسة لجنة الانضباط مازالت ممتدة بعدما جاء رد الاتحاد الدولى لكرة القدم بأن هذا الأمر شأن داخلى وسوف يتم الالتزام برأى لجنة الانضباط فى هذا الشأن.

وأضاف الكومى، أنه ليس صحيحا ما تردد عن الكثير من الأمور التى تشاع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بالنسبة لأزمة مباراة الأهلى والألومنيوم .

وأكد أن لقاء بوركينا فاسو صعب للغاية وبحاجة إلى استعداد مناسب، وهو ما دفع حسام حسن المدير الفنى للمنتخب لطلب عدة أيام إضافية قبل الأجندة الدولية.

وأشار إلى أنه متأكد من أن حسام حسن سوف يفى بوعده، وأنه لم يتم إرسال لائحة كأس مصر إلى الأندية وأن هذه اللائحة يتم العمل بها منذ سنوات طويلة وهناك أخطاء تتحملها المجالس السابقة.

وأضاف، حسام حسن يميل إلى وقت أطول فى المعسكرات كما كان يفعل محمود الجوهرى و حسن شحاتة مدربين المنتخب السابقين، خاصةً فى ظل أهمية مباراتى بوركينا فاسو وغينيا وهناك قنوات اتصال مفتوحة للوصول إلى حل للأزمة.

وعلى جانب متصل ، اصبحت تصريحات حسام حسن الأخيرة حديث " السوشيال ميديا" وأصبح مجموعة كبيرة تنتقد المدرب بعد الحديث عن لاعبي الدوري المصري .

وكشف محمد عراقي مدير إدارة الإعلام باتحاد الكورة حقيقة تصريحات حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر الذي نقلت عنه بشأن عدم وجود لاعب يستحق الانضمام لمنتخب مصر، والمستوى الفنى للدورى غير مرضٍ بسبب ضعف الأداء.

وأكد عراقي أن دعوة حسام حسن لبعض الإعلاميين كانت لتقريب وجهات النظر وتصريحاته ليست رسمية وتم اجتزائها.

وأشار إلى أن ما نشر من تصريحات لحسام حسن غير حقيقي وتم فهمها بالشكل الخاطيء ، مؤكدا أن حسام حسن نفى هذه التصريحات خلال المؤتمر الصحفي بمجرد نشرها، وأكد أنه بهدف ركوب التريند.

ولفت إلى حسام حسن أشار إلى أن مستوى اللاعبين ليس الافضل في ظل وجود العديد من الاصابات الفترة دي، إضافة إلى وجود معاناة في ملف الاحتراف،

كما نفى عراقي ما أثير بشأن رفض الاهلي ضم لاعبيه لمعسكر المنتخب المقبل، مؤكدا أن هذا لم يحدث ، وما تم هو الاتفاق على ضم اللاعبين يون ٢٨ مايو للمعسكر الشهر الجاري.

وأختتم أن التؤام حسام حسن وشقيقه ابراهيم، يبدوا استغرابهم من التصريحات التي تشير إلى وجود خلافات بينهم وبين محمد صلاح لافتا إلى أن العلاقة بينهم نموذجية .