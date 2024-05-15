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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

22 مايو.. إجراء القرعة العلنية الثانية لمساحات تم توفيق أوضاعها بمدينة الشروق

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان

أعلن جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه سيتم يوم الأربعاء الموافق 22/5/2024، إجراء القرعة العلنية اليدوية الثانية للعملاء الذين قاموا بسداد الدفعات المقدمة الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها بنطاق منطقة الرابية، وذلك وفقاً لشرائح المساحات (209م2 : 276م2).

وأضاف الجهاز، في بيان له، أنه على العملاء الحضور بمقر الجهاز بداية من الساعة 10 صباحاً في الموعد المحدد لإجراء عملية تسجيل الحضور، على أن يتم غلق الأبواب الساعة 12 ظهراً، للبدء في إجراء القرعة العلنية اليدوية، وسيتم السماح بحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية، وسيتم الإعلان عن الأسماء المحددة للقرعة الأولى على الصفحة الرسمية لجهاز المدينة لاحقاً.

وأكد الجهاز، أن ذلك يأتي في إطار سرعة إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع لمساحات الأراضي التابعة لبعض جهات الولاية السابقة، وضمها لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة بهدف تحويلها إلى مناطق حضارية مخططة.

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