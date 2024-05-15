عاجل| فصائل فلسطينية: قصفنا بقذائف الهاون جنود الاحتلال وآلياته شمالي غزة

أعلنت فصائل فلسطينية، عن قصف جنود الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون وآلياته داخل سوق معسكر جباليا شمالي غزة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن فصائل فلسطينية، بمقتل 12 جنديا إسرائيليا في قصف استهدفهم بمخيم جباليا شمال غزة وتدمير جرافة إسرائيلية وتفجير دبابة ميركافا.

وأكدت فصائل فلسطينية، أنها قامت باستهداف قوة إسرائيلية تحصنت داخل أحد المنازل في مخيم جباليا بقذيفتين مضادتين للأفراد.

السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن الأسبوع الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدا أن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.

وحسب وكالة سبوتنيك، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدا أن "معبر كرم أبو سالم مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".

من جهتها، أعلنت هيئة المعابر في غزة، "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم"، مؤكدة إغلاق معبر رفح بسبب وجود الدبابات الإسرائيلية داخل المعبر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي مدينة رفح الفلسطينية. يأتي ذلك بعدما قرر "مجلس الحرب قرر بالإجماع استمرار العملية العسكرية في رفح للضغط على حماس لتحرير الأسرى وتحقيق أهداف الحرب، مع إرسال وفد للقاء الوسطاء في القاهرة لبحث التوصل إلى صفقة مقبولة".