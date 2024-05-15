2800 مريض يستفيدون من خدمات القافلة الطبية بقرية حفنا ببلبيس

نفذت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية حفنا بمركز ومدينة بلبيس، والتي استمرت لمدة يومان، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة مع إتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

جاء ذلك ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.



اشتملت القافلة على عدد ١١ عيادة، بها ١٠ تخصصات طبية وهم "الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان"، حيث تم تخصيص ٢ عيادة لتخصص الأطفال، لخدمة أهالي القرية، والقرى المحيطة بها.

وتم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على ٢٨٦١ مريض من أهالي المنطقة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ١٩ حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية.

كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

وفي سياق متصل، قدم الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وجميع العاملين بالقطاع الصحي بمحافظة الشرقية، آسمى آيات الشكر والتقدير والتحية والإعزاز للجيش الأبيض بهيئة التمريض "ملائكة الرحمة" بمحافظة الشرقية؛ تزامناً مع اليوم العالمي للتمريض.

وأثنى وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على أداء الفرق الطبية من هيئة التمريض بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، مؤكداً أن الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض والعاملين بالقطاع الصحي، هم خط الدفاع الأول في الحفاظ على صحة المواطن، فهم يضربون أروع الأمثلة في التضحية والفداء والبطولة مقدمين أرواحهم أثناء تأدية رسالتهم السامية وواجبهم الإنساني في توفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمرضى.

وقدم الدكتور هشام مسعود أيضا التحية والتقدير والاحترام والإعزاز لشهداءنا الأبطال من الجيش الأبيض من ممثلي هيئة التمريض وغيرهم أبطال الرسالة الإنسانية النبيلة، والتي قاموا بتأديتها بتفاني وإخلاص، وتقدموا الصفوف الأولى، بشجاعة وإيثار لا مثيل له، مؤكداً بأن هيئة التمريض هم خطوط الدفاع بالجيش الأبيض المناضل أمام المعارك الضارية، خاصة في ظل الظروف التي مرت بها البلاد لمواجهة جائحة فيروس كورونا "كوفيد ١٩"، مقدراً عملهم البطولي، وجهودهم المخلصة، والمستمرة للحفاظ علي صحة وسلامة المرضى والمواطنين بالمحافظة.

ويتم الاحتفال باليوم العالمي للتمريض في ١٢ مايو من كل عام على مستوي العالم، والذي تم إقراره من قبل المجلس الدولي (ICN) منذ عام ١٩٧٤، كيوم دولي للإحتفال بالممرضين والممرضات، وكل من يعمل في هذه المهنة بشكل عام، الذي يحتفى به بـ «ملائكة الرحمة»، تقديراً لمهنة العطاء والإنسانية، لافتاً إلى أنه يتم الإحتفال بيوم الممرضين في جميع أنحاء العالم، وتحتفل مصر وعدد من الدول العربية بهذا اليوم إحقاقا لدورهم الإنساني في التخفيف من آلام المرضي، والحفاظ علي صحة المواطنين.