محافظ القاهرة: مركز معلومات شبكات مرافق يقدم خدماته ومعاونته في التوسعات

قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إن الفرع الثامن من فروع مركز معلومات شبكات مرافق القاهرة الجديد يقدم خدماته ومعاونته في التوسعات التى تتم شرق القاهرة، والمجتمعات العمرانية الجديدة، والعاصمة الادارية الجديدة، حتي نهاية الحدود الجغرافية لمحافظة القاهرة.

جاء ذلك خلال افتتاح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم الفرع الثامن من فروع مركز معلومات شبكات مرافق القاهرة بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذا يحدث من خلال كشف و رفع دقيق لمسارات المرافق و إعداد قواعد بيانات GIS تخدم المشروعات القومية والاستثمارية التي تنفذ في هذه المناطق لتلافى حدوث أى كسر او تلف بالمرافق العامة ( كالمياه، والكهرباء، والصرف الصحى، والغاز، والتليفونات)، بالإضافة إلى قيام المركز بأعمال الرفع المساحى عند التخطيط لإنشاء مدن أو مشروعات جديدة. ‎

المركز هو واحد من أهم المشروعات بالعاصمة

وأشاد محافظ القاهرة بجهود العاملين بمركز معلومات شبكات مرافق القاهرة مؤكدًا أن المركز الذى تم انشائه عام ١٩٨٨ هو واحد من أهم المشروعات بالعاصمة والتى كان لها دور رئيس ومساهمة فعالة فى جميع المشروعات القومية التي تتم بالعاصمة فى الجمهورية الجديدة بطريقة علمية تحافظ على البنية التحتية.

وأضاف محافظ القاهرة أن مركز معلومات شبكات مرافق القاهرة يعد من المراكز الرائدة في مصر حيث يعد من أوائل المراكز التي استخدمت نظم المعلومات الجغرافيةGIS فى مجال البنية التحتية والمرافق، كما يعتبر المركز الأول من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ويمتلك قاعدة بيانات علمية لشبكات مرافق القاهرة الكبرى وكل ما هو موجود من مرافق وإنشاءات فى باطن الأرض مع التحديث المستمر لتلك البيانات ، كما يمتلك مركز تدريب متكامل علي جميع الاعمال المساحية ونظم المعلومات ، وينقل خبرته علي المستوي الدولى، ولبقية محافظات مصر .

وأكد محافظ القاهرة على ثقته فى قدرة مركز معلومات الشبكات والمرافق بمحافظة القاهرة على تقديم الدعم الكامل لمراكز شبكات المعلومات بالمحافظات، ومواصلة تقديم الأفكار الإبداعية فى تحليل وتطوير قواعد بيانات ومعلومات شبكات المرافق.

شهد الافتتاح د. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وم . جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ود. حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ، وم. حازم الأشمونى السكرتير العام، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام المساعد وعدد من قيادات المحافظة.