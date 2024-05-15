حفلات الأسبوع الأخير من مايو| كاظم الساهر يغني ألبوم "مع الحب" بالإمارات

يحيي القيصر كاظم الساهر حفلًا غنائيًا جديدًا في الإمارات، وذلك ضمن موسم الحفلات الصيفية المقامة هناك والتي تضم عددًا كبيرًا من نجوم الغناء.

موعد الحفل الأول لألبوم كاظم الساهر “مع الحب” في دبي

يقام الحفل في 23 من مايو الجاري، على مسرح كوكاكولا أرينا بـ دبي، وتم طرح التذاكر الإلكترونية عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

الحفل الأول لكاظم الساهر بعد طرح ألبوم “مع الحب”

يعد هذا الحفل هو الأول لكاظم الساهر بعد طرح أحدث ألبوماته “مع الحب”، خلال فبراير الماضي، وحقق ملايين المشاهدات عبر يوتيوب.

وطرح كاظم الساهر مؤخرا ألبوم "مع الحب" يتضمن 13 أغنية جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغانى هي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا"، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته "كتاب الحب" عام 2016.

يضم ألبوم مع الحب عدد مميز من القصائد بكلمات أكبر الشعراء “ نزار قباني وكريم العراقي، بجانب بعض من كلمات كاظم الساهر، وبمشاركة “ياسر البيلي، دارين شبير، داوود الغنام، خليل عيلبوني، وآخرون”.

كان قد طرح كاظم الساهر حديثًا كليب يا وفيّة، والذي سجل أكثر من مليوني مشاهدة، عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

الأغنية من كلمات الشاعر الراحل كريم العراقي وألحان كاظم الساهر، توزيع ميشال فاضل، والكليب من إخراج :ثيري جورج فيرنير، وتقول كلماتها “ الله يعلم يا وفيَّة كم ضاقت الدنيا عليَّ لما أضَعْتُكِ من يديَّ ‏ألله يعلم يا وفيَّة كم ضاقت الدنيا عليَّ لما أضَعْتُكِ من يديَّ ‏عمري اعذريني سامحيني سيذوب قلبي من حنيني عمري اعذريني سامحيني سيذوب قلبي من حنيني ألله ألله يعلم يا وفَّية كم ضاقت الدنيا عليَّ لما أضَعْتُكِ من يديَّ ‏ ‏إني أمام الناس أُعلنها جنيت.. جنيت لا أستحي لو بين قدميك ارتميت إني أمام الناس أُعلنها جنيت.. جنيت لا أستحي لو بين قدميك ارتميت لو أنتِ سامحتِ وقلتِ لي تعال.. تعال بكى قلبي فرحا ًودمع العين سال بكى قلبي فرحا ًودمع العين سال من قال لا يبكي الرجال”

كاظم الساهر باللغة الإنجليزية في "Hold your fire"

بجانب طرحه لأغنية "Hold your fire"، والتي تدعم الشعب الفلسطيني ضد انتهاكات الاحتلال الصهيوني، حيث علق الساهر على الأغنية وقال "أغنية جديدة تهدف إلى منح الموسيقى بعداً إنسانياً عملياً يتخطى الترفيه لتصبح وسيلة فاعلة لدعم السلام والجهود الإنسانية في غزة خصوصاً".

يذكر أن أغنية Hold Your Fire، من تلحين كاظم الساهر، وكلمات توم لو، ومستوحاة من فكرة كاظم الساهر، وتوزيع ميشال فاضل، بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإدارة بريندا فينجر.