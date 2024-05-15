وكيل تعليم قنا يتابع سير إمتحانات الفصل الدراسي الثاني

واصل الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا اليوم الأربعاء، جولاته الميدانية لمتابعة سير إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالى 2023-2024م بإدارة قنا التعليمية.

حيث تفقد وكيل الوزارة مدرسة الشهيد مصطفى عباس للتعليم الأساسي، والتي تضم 18 لجنة، من طلاب الصفين الرابع والخامس الأبتدائي وتجول داخل بعض اللجان، للتأكد من الانضباط والالتزام والعمل على توفير الجو المناسب والهدوء للطلاب، حيث يؤدى الطلاب الامتحان في مادة الدراسات الأجتماعية "فترة أولى" ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات " فترة ثانية.

واطمأن السيد على انتظام سير الامتحانات وسط أجواء هادئة، حيث جاءت أسئلة الامتحانات واضحة وخالية من الغموض وفي مستوى الطالب وشاملة جميع فقرات المنهج ومطابقة لمواصفات الورقة الأمتحانية . ‎

وفي السياق ذاته شدد وكيل الوزارة على انضباط اللجان الامتحانية، مع الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الأمتحانات ، ومنع استخدام الهاتف المحمول سواء للملاحظين أو للطلاب.أكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الرابع والخامس الأبتدائي ، اليوم الأثنين 13 مايو.

حيث ادى الامتحان اليوم 164112 ألف طالب وطالبة بجميع الادارات التعليمية فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية.

وأشار إلى أنه جرى توفير كافة الاحتياجات والتدابير اللازمة لضمان انضباط الامتحانات وسيرها بسهولة ويسر، وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان.

وشدد وكيل الوزارة على رؤساء اللجان بعدم السماح بدخول أي طالب اللجان بالهاتف المحمول ، وباتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك.

كما وجه وكيل الوزارة بتفعيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية لإبلاغ غرفة عمليات المديرية عند حدوث أي مشكلات أو معوقات والعمل على حلها فورًا وتوفير سبل الأمن والراحة لأبنائنا الطلاب .

الجدير بالذكر أن الامتحانات تُجرى للصفين الرابع والخامس للمرحلة الابتدائية والصفين الأول والثاني الثانوي العام ( إلكترونيًا)، والصفين الأول والثاني الثانوي الفني، بالإضافة لطلاب الأمل للصم وضعاف السمع وفصول المكفوفين والتعليم المجتمعي.

واعلنت مديرية التربية والتعليم بقنا فوز الطالبة تسنيم احمد الوصفى بمدرسة الشيخية الثانوية التابعة لادارة قفط التعليمية بالمركز العاشر في على مستوى الجمهورية فى مسابقة التصميم الفنى و التي يشرف عليها مكتب مستشار التربية الفنية بوزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2023-2024م

أشاد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بموهبة الطالبة وتميزها ، وثمن دور هيئة الإشراف بقيادة صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية وبتنفيذ هانم محمود موجه عام التربية الفنية بالمديرية وقسم الأنشطة و التوجيه الفني بإدارة قفط التعليمية ومعلمي المادة بالمدرسة لجهودهم في العمل على تنمية هوايتها وتحسينها، وشحذ روح التجديد والابتكار .

الجدير بالذكر أن دعاء مرتضى ابنة مدرسة الأمل للصم بقوص قد حصدت المركز الثامن في منافسات التصميم الفني الوزارية لذوي الهمم ، وذلك في سياق تطبيق استراتيجية وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور رضا حجازي في توفير الفرصة للطلاب للتواصل مع البيئة المحيطة والتعامل معها بغرض الوصول لمزيد من التفاعل والاندماج و تعويد الطلاب على الاستفادة من أوقات الفراغ.