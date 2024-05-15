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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

توقيع الكشف على 1317 مواطن بقرية المعصرة حجاج بالمنيا

القافلة الطبية
القافلة الطبية

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تنظيم وتنفيذ القوافل الطبية العلاجية المجانية ، لتقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية لمواطني القرى الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية ، تنفيذا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد\ الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

حيث أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، على استمرار تنفيذ سلسلة القوافل الطبية العلاجية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمجان ، والوصول إلى المناطق والقرى الأكثر احتياجا ، بمختلف مراكز المحافظة ، ومن جانبه ، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة ما تم تنفيذه ، خلال القافلة الطبية بـ"قرية تل العمارنة " احدى قرى مركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا.

حيث تم توقيع الكشف الطبى على 1317 حالة وصرف الأدوية ، وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان، من خلال الفرق الطبية فى مختلف التخصصات ، والتى شملت 284 حالة جراحة ، و288 أطفال ، و213 باطنة  ، و 56 نساء  ، و105 أسنان ، و 164 جلدية ، و144 أنف وأذن ، و63 تنظيم أسرة ، وإجراء 203 تحاليل متنوعة ، و10 حالات موجات صوتية ، و 7 حالات أشعة عادية ، وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 116 مترددا، وخلع اسنان لـ 8 حالات بعيادة الأسنان ، وتحويل للمستشفى 4 حالات لإستكمال العلاج ، و عقد ندوات تثقيف صحى لــ 111 مترددا.

وكانت مديرية الصحة بالمنيا ، الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة ، قامت بتنفيذ  قافلة طبية علاجية مجانية بـ"قرية المعصرة حجاج " احدى قرى مركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا ، على مدار يومى 8 و9 مايو الجاري ، حيث تم توقيع الكشف الطبى على 1492 حالة وصرف الأدوية ، وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان ، من خلال الفرق الطبية فى مختلف التخصصات ، والتى شملت 241حالة جراحة ، 436حالة أطفال ، 255 باطنة ، 99 نساء ، 105 أسنان ، 175جلدية ، 109 أنف وأذن ، 72 تنظيم أسرة ، إلى جانب إجراء 264 تحليلا متنوعا ، و 9 حالات موجات صوتية و 5 حالات أشعة عادية ، و 173 كشف مبكر للضغط والسكر ، و16 حالة خلع أسنان ، وتم تحويل للمستشفى 13 حالة لإستكمال العلاج ، بالإضافة إلي عقد ندوات تثقيف صحى لعدد 116 مترددا.

الجريدة الورقية