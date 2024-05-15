توقيع الكشف على 1317 مواطن بقرية المعصرة حجاج بالمنيا

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تنظيم وتنفيذ القوافل الطبية العلاجية المجانية ، لتقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية لمواطني القرى الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية ، تنفيذا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد\ الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

حيث أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، على استمرار تنفيذ سلسلة القوافل الطبية العلاجية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمجان ، والوصول إلى المناطق والقرى الأكثر احتياجا ، بمختلف مراكز المحافظة ، ومن جانبه ، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة ما تم تنفيذه ، خلال القافلة الطبية بـ"قرية تل العمارنة " احدى قرى مركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا.

حيث تم توقيع الكشف الطبى على 1317 حالة وصرف الأدوية ، وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان، من خلال الفرق الطبية فى مختلف التخصصات ، والتى شملت 284 حالة جراحة ، و288 أطفال ، و213 باطنة ، و 56 نساء ، و105 أسنان ، و 164 جلدية ، و144 أنف وأذن ، و63 تنظيم أسرة ، وإجراء 203 تحاليل متنوعة ، و10 حالات موجات صوتية ، و 7 حالات أشعة عادية ، وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 116 مترددا، وخلع اسنان لـ 8 حالات بعيادة الأسنان ، وتحويل للمستشفى 4 حالات لإستكمال العلاج ، و عقد ندوات تثقيف صحى لــ 111 مترددا.

وكانت مديرية الصحة بالمنيا ، الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة ، قامت بتنفيذ قافلة طبية علاجية مجانية بـ"قرية المعصرة حجاج " احدى قرى مركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا ، على مدار يومى 8 و9 مايو الجاري ، حيث تم توقيع الكشف الطبى على 1492 حالة وصرف الأدوية ، وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان ، من خلال الفرق الطبية فى مختلف التخصصات ، والتى شملت 241حالة جراحة ، 436حالة أطفال ، 255 باطنة ، 99 نساء ، 105 أسنان ، 175جلدية ، 109 أنف وأذن ، 72 تنظيم أسرة ، إلى جانب إجراء 264 تحليلا متنوعا ، و 9 حالات موجات صوتية و 5 حالات أشعة عادية ، و 173 كشف مبكر للضغط والسكر ، و16 حالة خلع أسنان ، وتم تحويل للمستشفى 13 حالة لإستكمال العلاج ، بالإضافة إلي عقد ندوات تثقيف صحى لعدد 116 مترددا.