"فتح": إسرائيل هي المسؤولة عن إغلاق المعبر وتعطيل وصول المساعدات

أكد جمال نزال، المتحدث الإعلامي لحركة فتح، أن الساحات الدولية التي تستطيع أي دولة الوصول إليها متعددة ومنها المجلس الأمن الدولي، لذا فعليه التطلع بمسؤولياته حتى يفرض وقف إطلاق النار رغم الفيتو الأمريكي.

وشدد “نزال”، عبر تطبيق “زوم”، على قناة “القاهرة الإخبارية”، على أنها إحدى الأدوات السياسة قانونية التي يجب أن نتحرك في اتجاهها، موضحًا أنه من ضمن الساحات الدولية، محكمة العدل الدولية وما قدم من بيانات تصدر أن ما تفعله إسرائيل هو إبادة جماعية.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسة التجويع، مؤكدًا أنه يجب أن يكون هناك مسار إنساني وقضائي وقانوني بشأن ما يحدث في قطاع غزة، والتحرك القانوني يتمثل في محكمة الجنايات الدولية، التي تأهلت فلسطين لعضويتها بعد توقيع الرئيس الفلسطيني ميثاق روما.

ونوه بأن المسار الأخر يتمثل في الضغط من دول العالم الغربية، يجب أن يكون الولايات المتحدة الأمريكية على رأس هذه الدول، فضلاً عن أن تشجع هذا العدوان الإسرائيلي، مؤكدًا أن إسرائيل هي المسؤولة عن إغلاق المعبر وتعطيل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال فرض الحصار.