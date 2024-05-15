باحثة: إسرائيل تحاول تصدير مشكلة قطاع غزة الإنسانية وتحميل مسؤوليتها لمصر

أكدت نرمين سعيد، باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، أن إسرائيل تحاول منذ عدة أيام تصدير مشكلة قطاع غزة الإنسانية وتحميل مسؤوليتها لمصر بمنع دخول الشاحنات إلى قطاع غزة، رغم تعنت االاحتلال الإسرائيلي والسيطرة على معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني، مشددًا على أن ما تقوم به دولة الاحتلال بسبب إصرار القاهرة على موقفها في عدم التعاون مع سلطة الاحتلال، أو التنسيق بشأن إدخال المساعدات من معبر رفح.

وأوضحت “سعيد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “هذا الصباح”، والمُذاع على شاشة “إكسترا نيوز”، أنه أمس خرجت تأكيدات بأن مصر لم تُنفذ ولو حتى شحنة واحدة إلى داخل قطاع غزة من معبر رفح من جانبها، بسبب سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري، مؤكدة أن دولة الاحتلال لا تريد تحمل المسؤولية، أو دفع الفاتورة الإنسانية في محاصرة قطاع غزة، واحتلال معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

ونوهت بأن إسرائيل تعمل وتصر على تحميل القاهرة هذه المسؤولية باعتبارها رافضة التنسيق معها، مؤكدة أن إسرائيل تصعد من اللهجة وتستبق القمة العربية التي ستنعقد غدا الخميس في المنامة عاصمة البحرين لإدراكها أن القمة ستسفر عن قرارات تتعلق بالحرب على غزة والقضية الفلسطينية.

وأضافت :"اتصور أن دولة الاحتلال ستمارس مزيد من الاستفزاز ليس على مصر فقط ولكن على باقي الدول العربية إبان انعقاد القمة".

