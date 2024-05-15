الأسهم الأوروبية ترتفع لمستوى قياسي بدعم من القطاع الصناعي

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفاعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 15-5-2024، إذ عززت نتائج أعمال إيجابية أسهم قطاعي الصناعة والرعاية الصحية بينما يترقب المتعاملون بيانات التضخم في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 0715 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بعدما أغلق عند مستوى قياسي مرتفع أمس الثلاثاء.

وقفز سهم شركة إكسبيريان لبيانات الائتمان 7.8 بالمئة بعد توقعات سنوية متفائلة لنمو الإيرادات العضوية، وتقدم سهم إن بوست البولندية خمسة بالمئة بعد ارتفاع الأرباح الأساسية في الربع الأول. والشركتان من أكبر الرابحين في مؤشر السلع الصناعية والخدمات.

وارتفع سهم ميرك 4.5 بالمئة بعد الإعلان عن أرباح معدلة أفضل من المتوقع، وهو ما دعم مؤشر الخدمات الصحية.

وتراجع سهم نيشته الفنلندية 13.3 بالمئة إلى قاع المؤشر ستوكس 600 بعدما خفضت شركة إنتاج الوقود الحيوي ومصفاة النفط توقعاتها لهامش الربح لعام 2024 لمنتجات الطاقة المتجددة.

وانخفض سهم مجموعة تيسن كروب الألمانية سبعة بالمئة بعدما خفضت توقعاتها السنوية للمبيعات وصافي الربح للمرة الثانية في ثلاثة أشهر.

وتترقب الأسواق بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين، بعد يوم من إشارة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، إلى ثقته في تراجع التضخم بعد بيانات أسعار المنتجين التي جاءت أعلى من المتوقع في أبريل.

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 1.2 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 25384 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 30825 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 10927 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 5468 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 7867 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.44% ليصل إلى مستوى 6634 نقطة.