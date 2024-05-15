"سكاي أبو ظبي" تشارك في معرض "هذي مصر" بالرياض

تستهدف 7 مليارات دولار مبيعات

أعلنت شركة سكاي أبو ظبي للتطوير العقاري-الشركة العقارية الرائدة في مصر- عن مشاركتها في النسخة الخامسة والعشرون من معرض "هذي مصر"، المقرر إقامته في الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 16 إلى 18 مايو الجاري؛ للترويج لمحفظة مشروعاتها السكنية والتجارية بالعاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية شركة سكاي أبو ظبي للتطوير العقاري، لدعم جهود الدولة لزيادة التصدير العقاري بما يسهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي، وجذب مشترين جدد لتحقيق طفرة في المبيعات العقارية، واستكمال خطط تنمية المشروعات القائمة، ودراسة فرص استثمارية جديدة.

وتشارك شركة سكاي أبو ظبي للتطوير العقاري، بمعرض هذي مصر وتقدم الشركة لزوار المعرض مشروعي Bluetree المقام على مساحة 50 فدانًا بالقاهرة الجديدة باستثمارات 8 مليارات جنيه ويضم وحدات سكنية بمساحات تتراوح بين 115 – 300 متر مربع بخطط سداد تناسب شريحة واسعة من العملاء تصل إلى 9 سنوات، ويتميز المشروع بتصميم وخدمات على أعلى مستوى استحقها عنها جائزة "African Property Awards" كأفضل مشروع سكني في أفريقيا عن فئة "المشروعات السكنية الأكثر من 20 وحدة" لعام 2023.

و تعرض "سكاي أبو ظبي" وحدات سكنية ب"One residence"، أحدث مراحل مشروع «Capital Avenue» ، كما تعرض أيضا وحدات تجارية في المشروع ذاته الذي يعد أحد أكبر المشروعات التجارية في منطقة R8 بالعاصمة الإدارية الجديدة، والحائز على جائزة African Property Award لعام 2022، ويقع على مساحة أكثر من 21 ألف متر مربع، وينفرد بمزايا عديدة ستجعله وجهة التسوق في العاصمة الإدارية أبرزها موقعه المتميز الذي يطل على واجهات رئيسية وهي الحي الدبلوماسي والممشى السياحي والنادي المفتوح، ومن المقرر تسليم أولى وحداته خلال الربع الثالث من عام 2025.

قال مصطفى صلاح، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة سكاي أبو ظبي للتطوير العقاري :"حرصنا على المشاركة بمعرض هذي مصر لتحقيق مستهدفات المبيعات التي تصل إلى 7 مليارات جنيه خلال عام 2024، في ظل إيماننا بأهمية دور المعارض في تحقيق مستهدفات الشركة من المبيعات السنوية، لتفضيل شريحة واسعة من العملاء اقتناء العقار من خلال المعارض"، مضيفًا أن الشركة تقدم لعملائها باقة متنوعة من الوحدات السكنية بمساحات مختلفة، كما تقدم وحدات تجارية تناسب الراغبين في الاستثمار العقاري والحصول على عائد دوري.

أضاف أن الشركة نجحت خلال مشاركتها في المعارض العقارية خلال الفترة الماضية، في اجتذاب مشترين جدد سواء من المصريين المقيمين بالخارج أو مشترين عرب وأجانب لثقتهم في جودة المنتج العقاري الذي تقدمه "سكاي أبو ظبي" والسمعة والخبرات التي تتميز بها الشركة الأم مجموعة دايموند الإماراتية، مما يدعم جهود الدولة لتصدير العقار، والترويج للنهضة العمرانية في البلاد.

ويعد معرض هذي مصر، من أكبر المعارض العقارية المصرية بالخليج، وتقام النسخة الخامسة والعشرون من المعرض بمدينة الرياض ببرج رافال بفندق JW Marriott؛ لاستقبال أكبر عدد من الزوار لإتاحة الفرصة، ونجحت دوراته السابقة في اجتذاب آلاف الزوار من كل أنحاء المملكة.

وحققت شركة سكاي أبو ظبي للتطوير العقاري، نجاحات خلال مشاركتها في المعارض الداخلية والخارجية، واستطاعت تحقيق نسبة كبيرة من مبيعاتها السنوية من خلال هذه المعارض في ظل ما تقدمه من مشروعات عمرانية متكاملة لأول مرة في مصر.

شركة سكاي أبوظبي هي الذراع العقاري لمجموعة دايموند الإماراتية، والتي تعتبر واحدة من المجموعات الرائدة في مجال الخدمات العقارية المتخصصة بمجموعة متنوعة من المشروعات والأنشطة على مستوى المنطقة العربية، بإجمالي استثمارات تبلغ مليار دولار، ومحفظة مشروعات تصل إلى أكثر من 17 مشروعًا في دولة الإمارات، في مدينتي أبو ظبي والعين، وتتسع خبرات الشركة لتتخصص في إنشاء المباني السكنية والتجارية والإدارية والمدارس والمستشفيات والنوادي، انطلقت شركة سكاي أبوظبي بالسوق العقاري المصري منذ بداية عام 2021 كمطور ذو ثقة وخلفية عقارية كبيرة، وتبلغ محفظة مشروعات الشركة بمصر 3 مشروعات، مشروعين بالعاصمة الإدارية الجديدة متمثلين في مشروع سكني Residence Eight ومشروع تجاري Capital Avenue ، بالإضافة إلى مشروع سكنى Bluetree بمنطقة الجولدن سكوير بالقاهرة الجديدة.