إفتتاح معرض "عيون مصرية" للتصوير الفوتوغرافي فى جامعة الفيوم

افتتح الدكتور هاني عبد البديع القائم بأعمال عميد كلية التربية النوعية فى جامعة الفيوم معرض "عيون مصرية" للتصوير الفوتوغرافي لطلاب الفرقة الأولى بقسم تكنولوجيا التعليم بالكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بحضور الدكتور أحمد فتحي عميد الكلية السابق، الدكتورة غادة يس بياض وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور هشام الديب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة إيمان عطيفي الأستاذ المساعد بقسم تكنولوجيا التعليم والمشرف على المعرض، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب القسم، وذلك اليوم الأربعاء بالكلية.

وأعرب الدكتور هاني عبد البديع عن سعادته بمشاهدة الأعمال الفنية المميزة التي أنجزها الطلاب، والتي تعكس إبداعهم وموهبتهم في مجال التصوير الفوتوغرافي، وأضاف أن هذا المعرض يأتي ثمرة جهود الطلاب خلال دراستهم لمقرر "أساسيات التصوير الرقمي"، والذي يهدف إلى تعريف الطلاب بمبادئ التصوير الفوتوغرافي وتقنياته المختلفة، مشيدًا بجهود الدكتور أحمد فهمي رئيس قسم تكنولوجيا التعليم، لحرصه على تنمية مهارات الطلاب وتشجيعهم على الإبداع في مجال التصوير الفوتوغرافي.

وأكدت الدكتورة إيمان عطيفي أهمية مثل هذه المعارض في تنمية مهارات الطلاب وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وأوضحت أن المعرض ضم ٢٠٠ صورة فوتوغرافيه مطبوعة على الأخشاب، مقسمة إلى مجموعات شملت تصوير الطبيعة، وتصوير الميكرو، والتصوير الاعلاني، والسلويت، وحياة المدن، والمواقع السياحية والتاريخية، والحيوانات، وبورتريهات الأشخاص.

وأضافت أن الصور الفوتوغرافية التقطها الطلاب خلال رحلاتهم وحياتهم اليومية باستخدام الهواتف النقالة، والتي عكست جمال الطبيعة وتنوع ثقافة المجتمع المصري. وتناولت الصور جوانب مختلفة من الحياة.

ندوة تثقيفية

ومن جهه اخرى تنظم جامعة الفيوم بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري الندوة التثقيفية الخامسة والستون، غدا الخميس فى العاشرة صباحًا بقاعة الاحتفالات الكبرى بمبنى إدارة الجامعة.

تقام الندوة تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس الجامعة والدكتور محمد فاروق الخبيرى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

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