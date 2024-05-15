نائب محافظ البحيرة تتفقد عدد من المدارس بدمنهور وإيتاي البارود

شهدت إمتحانات الشهادة الاعدادية بالبحيرة في اول لها هدوء تام وجاءت مادة اللغة العربية ومادة التربية الدينية في متناول الطالب المتوسط ولم ترد شكوى من صعوبة الامتحانات وفى ذات السياق قامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بجولة تفقدية بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة ومحمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور ومراد مسعود رئيس مركز ومدينة إيتاي البارود للمرور على عدد من المدارس والإطمئنان على حسن سير الإمتحانات وتوفير الجو الملائم للطلاب، وذلك مع بدء إنطلاق إمتحانات الفصل الدراسي الثانى لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية" للعام الحالى 2023 / 2024 والتي تستمر حتى الثلاثاء 21 مايو.

تفقدت خلالها مدرستي الابعادية الاعدادية بنين والابعادية الابتدائية بنات بمركز دمنهور ومدرستي ماجدة الصيرفى بنات وعبد الهادى السقا بنين بمركز ايتاى البارود حيث يؤدي الطلاب اليوم إمتحان مادة اللغة العربية خلال الفترة الأولى ومادة التربية الدينية خلال الفترة الثانية.

وأكدت نائب محافظ البحيرة على رفع درجة الإستعداد بكافة المدارس والعمل على تحقيق الإنضباط داخل اللجان لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين أبنائنا الطلاب، مشيرة إلى وصول الأسئلة فى موعدها ، وأن الأمور منتظمة بجميع لجان المحافظة.

كما شددت على ضرورة إتخاذ أقصى درجات الحماية للطلاب، وتوفير كافة وسائل الأمان والهدوء والسلامة لهم والمناخ الملائم لأداء الإمتحانات، وإتخاذ كافة التدابير التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب.

واشارت بلبع أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الشهادة الإعدادية العامة 111 ألف و 139 طالب وطالبة، وأن هناك تنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية لحل أي مشكلة تطرأ على الفور.