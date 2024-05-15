إسرائيل تتحدى العالم بحرب مأساوية في رفح الفلسطينية (فيديو)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا بعنوان "لن يقف أحد أمام هجومها الشامل.. إسرائيل تتحدى العالم بحرب مأساوية في رفح الفلسطينية".

تطور جديد للحرب على غزة

وقال التقرير: "في تطور جديد للحرب على غزة، صعدت إسرائيل من عملياتها العسكرية بتوغل للدبابات الإسرائيلية في رفح الفلسطينية حتى أنها وصلت إلى بعض المناطق السكنية التي يحتمي بها أكثر من مليون فلسطيني، فيما قصفت قواتها شمال القطاع في واحدة من أشرس الهجمات منذ أشهر".

دعوات ومناشدات يائسة أطلقتها المنظمات الإغاثية

دعوات ومناشدات يائسة أطلقتها المنظمات الإغاثية وكذلك حلفاء إسرائيل تطالب بوقف التوغل في المدينة المقتظة بالنازحين إلا أنها لم تلق أي استجابة.

الرئيس الأمريكي ظهر ضعف تأثيره في القرار الإسرائيلي ورغم الوعيد والتهديد الذي استبق العملية لم يستطع فعل شيء يذكر على الأرض سوى حث نتنياهو على توفير ضمانات للمدنيين وأحال حزمة مساعدات أسلحة بقيمة مليار دولار لإسرائيل إلى الكونجريس لمراجعتها.

أما إسرائيل فقد أعلنتها أمام العالم أنه لن يقف أحد أمام هجومها الشامل على القطاع بكل قوتها الغاشمة، حيث أكد متحدث جيش الاحتلال أنهم مصممون على العمل في أجزاء قطاع غزة الثلاثة وسوف يضربون حماس من الجو والبر والبحر في وقت واحد.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن الأسبوع الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدا أن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.

وحسب وكالة سبوتنيك، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدا أن "معبر كرم أبو سالم مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".

من جهتها، أعلنت هيئة المعابر في غزة، "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم"، مؤكدة إغلاق معبر رفح بسبب وجود الدبابات الإسرائيلية داخل المعبر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي مدينة رفح الفلسطينية. يأتي ذلك بعدما قرر "مجلس الحرب قرر بالإجماع استمرار العملية العسكرية في رفح للضغط على حماس لتحرير الأسرى وتحقيق أهداف الحرب، مع إرسال وفد للقاء الوسطاء في القاهرة لبحث التوصل إلى صفقة مقبولة".

وكان اللواء سيد الجابري الخبير الاستراتيجي ورئيس حزب المصري، قال إن الطرف الثاني في حرب غزة هو شعب قُهر وطُرد من أرضه ومُحتل منذ 75 عامًا، ولديه رغبة أكيدة في التحرر.

وأضاف "الجابري" خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "كل القرارات التي صدرت لصالح القضية الفلسطينية الطرف الآخر لا يحترمها".

وتابع: "لكي تتحرر الشعب تحتاج أن تدفع الثمن لأن مفيش حاجة هتتحرر ببلاش، في المنطقة العربية لدينا تجربة الجزائر التي ممكن أن يقتضي بها شعوب أخرى".

وأوضح أن تجربة الجزائر دفعت الثمن مليون شهيد، متابعًا: "اعتقد أن هذا هو الموجود والمترسخ اليوم في الإنسان الفلسطيني، رغم كل المآسي لكنه لديه رغبة دفينة قوية في تحرير نفسه، وهذه هي المرة هي الفرصة التاريخية للشعب الفلسطيني لتحرير نفسه والوصول إلى حل الدولتين ولكي يصل إلى ذلك يجب أن يقدم الفاتورة وتم تقديم الفاتورة بأرواح الشهداء والجرحى والأطفال والدمار البربري الذي نراه"، مؤكدًا أن الفاتورة غالية لكن يجب دفعها.