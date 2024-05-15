مراسل "إكسترا نيوز": تحليق "الزنانة" في رفح الفلسطينية ليست بشرة خير

رصد كريم رجب، مراسل "إكسترا نيوز"، من أمام معبر رفح، آخر التطورات والمستجدات في قطاع غزة، مشددًا على أنه منذ قليل أعلنت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية عدم عبور أي شاحنات مساعدات، بعدما أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن عبور شاحنات مساعدات من خلال معبر كرم أبو سالم، وهو ما نفته هيئة المعابر والحدود الفلسطينية.

وأوضح مراسل "إكسترا نيوز"، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أنه بذلك يستمر الحصار الإسرائيلي وقطع الشريين الخاصة بالدعم الإنساني مع استمرار بالسيطرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على كافة المعابر وبالأخص معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني، أو حتى معبر كرم أبو سالم.

وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية تسيطر على العديد من المعابر والتي تمنع بذلك وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، موضحًا أنه ميدانيًا أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الإنسحاب من حي الزيتون جنوب مدينة غزة بعد انتهاء العمليات العسكرية التي دامت لمدة 6 أيام، مشددًا على أنه أثناء عملية انسحاب القوات الإسرائيلية أطلقت المروحية الإسرائيلية النيران على النازحين في هذه المنطقة، فضلًا عن أي ترك بصمته ودمر مربع سكني بالكامل.

ونوه بأنه في مدينة رفح الفلسطينية هناك تحليق مكثف من قبل طائرات الاستطلاع الإسرائيلية والتي تعرف بـ"الزنانة" وهذا ليست بشرة خير، ولكن هذا يعني أن هذه المنطقة بانتظار هجمات إسرائيلية تطلقها قوات الاحتلال، فضلًا عن الآليات العسكرية تتوغل لأول مرة في عمق مدينة رفح الفلسطينية، وهذا يعني أن الاجتياح الفلسطيني يزيد رقعته في مدينة رفح الفلسطينية بشكل كبير.