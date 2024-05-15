أزهر الشرقية.. لا شكاوي في أول أيام إمتحانات الشهادتين الإبتدائية والإعدادية

أدى طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية، اليوم الأربعاء، أول أيام امتحانات الفصل الدراسى الثاني، في مادة القرآن الكريم، بينما أدى طلاب الشهادة الإعدادية الإمتحانات في مادتي الفقه، والنحو والصرف، كما أدى طلاب القراءات الامتحان في مادتي الفقه، والإنشاء، على مستوى 17 إدارة تعليمية بنطاق محافظة الشرقية، وسط تطبيق كافة الإجراءات الأمنية والوقائية حفاظاً على سلامة الطلاب، والملاحظين، والعاملين بالمعاهد الأزهرية المنعقد بها الامتحانات

وتفقد الدكتور السيد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية عددًا من اللجان بمجمع معاهد الصفوة لمتابعة سير امتحانات في يومها الأول، وشدد على رؤساء اللجان ضرورة الإلتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، ‏وضبط اللجان ومتابعة الحضور والانصراف لجميع المشاركين في العملية الإمتحانية، وكذلك العمل ‏على توفير كافة الاحتياجات اللازمة وسبل الراحة للطلاب والمراقبين، فضلاً عن تذليل العقبات وتوفير ‏المناخ المناسب والهدوء للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات بهدوء ويسر.‏

أكد رئيس منطقة الشرقية الأزهرية، أهمية تفعيل غرفة عمليات بالمنطقة لمتابعة سير الإمتحانات؛ للتواصل والرد على أية استفسارات طوال اليوم، موضحًا أن غرف المتابعات الفرعية لم تسجل أي شكوي بخصوص الإمتحانات من حيث عدم ملائمتها لزمن الإجابة، أو خروجها عن المناهج المقررة.

وكان طلاب الشهادة الابتدائية، قد أدى الامتحان في مادة القرآن الكريم، بينما أدى طلاب الشهادة الإعدادية الإمتحانات في مادتي الفقه، والنحو والصرف، كما أدى طلاب القراءات لمختلف التخصصات الامتحان فى مادتي الفقة والإنشاء.

وفي سياق متصل، حضر محمد عطية، منسق المنطقة للمشروع التربوي« أنا الراقي بأخلاقي»، ومحمد عبد العظيم الدحار، مدير إدارة أبو حماد التعليمية الأزهرية، بافتتاح معرض المشروع التربوي «أنا الراقي بأخلاقي» بمقر معهد فتيات القرين الإعدادي النموذجي بإدارة أبو حماد التعليمية.

حضر الافتتاح الذي تم تحت رعاية الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور إسماعيل الشربيني، مديرعام الشئون الفنية التعليمية بقطاع المعاهد؛ عدد من موجهي الإدارة وموجهي التربية الفنية، وجمع من المعلمين والطالبات وجمع من أفراد المجتمع المدني ومنسوبي الأزهرالشريف.

وشملت المعروضات أعمال متعددة لأنشطة المبادرة، من مجسمات ومجلات حائط وأعمال فنية ومشغولات يدوية، وغيرها من النماذج التي قام بتنفيذها طلاب المعاهد تحت إشراف معلميهم ومنسقي المعاهد للمراحل الدراسية، ونالت إعجاب الجميع، كما تم تقديم بعض الفقرات والقصائد عن قيم المبادرة.

وأشار منسق المنطقة إلى أن افتتاح معرض أبوحماد يعد سابقة هي الأولى بين المناطق الأزهرية، حيث يعد هذا المعرض هو الخامس من نوعه للمبادرة خلال العام الدراسي الجاري.

وكان قطاع المعاهد الأزهرية قد أطلق مبادرة أنا الراقي بأخلاقي، استجابة لما تفرضه علينا تعاليم الدين الحنيف، واقتداءً بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن، ورغبة من الأزهر الشريف في مواجهة الانحرافات السلوكية والأفكار المتطرفة على الأصعدة كافة، وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، ورؤية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، التي تهدف إلى غرس الأخلاق الحميدة في نفوس النشء، وتعزيز الانتماء الوطني، وتجنب الأفكار الشاذة الوافدة، التي تخالف صحيح الدين والتقاليد المجتمعية الأصيلة، ونجحت منطقة الشرقية الأزهرية في تفعيل أنشطة المشروع على الوجه الأكمل.