ممارسات إسرائيلية خبيثة خلال حربها على غزة (فيديو)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" ترويجا بعنوان "ترويج الأكاذيب والتنصل من المسؤولية.. ممارسات إسرائيلية خبيثة خلال حربها على غزة".

تواصل حكومة الحرب الإسرائيلية التنصل من مسؤوليتها الكاملة

وقال التقرير: "من جديد تواصل حكومة الحرب الإسرائيلية التنصل من مسؤوليتها الكاملة عن تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة جراء عدوانها المستمر على القطاع منذ أكثر من 7 أشهر".

الحكومة الإسرائيلية ومن يدور في فلكها من وسائل إعلام غربية حاولت على مدار الساعات الماضية الترويج لبعض الأكاذيب ونشر التقارير المضللة عن عدم مسؤوليتها عن وقف المساعدات واتهام الجانب المصري بعدم التعاون في هذا الإطار، ومن جملة ما روجته تلك التقارير من أكاذيب ما أثير عن تنسيق إسرائيلي مع الجانب المصري قبل الاستيلاء على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، الأمر الذي نفته القاهرة جملة وتفصيلا، وكذلك الجانب الأمريكي الذي أكد عدم حدوث أي تنسيق مسبق.

واشنطن قدمت نقدا لاذعا لتل أبيب على خلفية تلك الخطوة مثمنة دور مصر

كما وجهت واشنطن نقدا لاذعا لتل أبيب على خلفية تلك الخطوة مثمنة دور مصر وجهودها الكبيرة لحل الأزمة بصفة خاصة وفي المنطقة بصفة عامة.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن الأسبوع الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدا أن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.

وحسب وكالة سبوتنيك، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدا أن "معبر كرم أبو سالم مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".

من جهتها، أعلنت هيئة المعابر في غزة، "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم"، مؤكدة إغلاق معبر رفح بسبب وجود الدبابات الإسرائيلية داخل المعبر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي مدينة رفح الفلسطينية. يأتي ذلك بعدما قرر "مجلس الحرب قرر بالإجماع استمرار العملية العسكرية في رفح للضغط على حماس لتحرير الأسرى وتحقيق أهداف الحرب، مع إرسال وفد للقاء الوسطاء في القاهرة لبحث التوصل إلى صفقة مقبولة".

وكان اللواء سيد الجابري الخبير الاستراتيجي ورئيس حزب المصري، قال إن الطرف الثاني في حرب غزة هو شعب قُهر وطُرد من أرضه ومُحتل منذ 75 عامًا، ولديه رغبة أكيدة في التحرر.

وأضاف "الجابري" خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "كل القرارات التي صدرت لصالح القضية الفلسطينية الطرف الآخر لا يحترمها".

وتابع: "لكي تتحرر الشعب تحتاج أن تدفع الثمن لأن مفيش حاجة هتتحرر ببلاش، في المنطقة العربية لدينا تجربة الجزائر التي ممكن أن يقتضي بها شعوب أخرى".

وأوضح أن تجربة الجزائر دفعت الثمن مليون شهيد، متابعًا: "اعتقد أن هذا هو الموجود والمترسخ اليوم في الإنسان الفلسطيني، رغم كل المآسي لكنه لديه رغبة دفينة قوية في تحرير نفسه، وهذه هي المرة هي الفرصة التاريخية للشعب الفلسطيني لتحرير نفسه والوصول إلى حل الدولتين ولكي يصل إلى ذلك يجب أن يقدم الفاتورة وتم تقديم الفاتورة بأرواح الشهداء والجرحى والأطفال والدمار البربري الذي نراه"، مؤكدًا أن الفاتورة غالية لكن يجب دفعها.



