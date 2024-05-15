محافظ شمال سيناء يتفقد إمتحانات الشهادة الإعدادية بالشيخ زويد

تفقد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء هشام الخولي نائب المحافظ وحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، عدد من لجان إمتحانات الشهادة الإعدادية في مدينة الشيخ زويد، للاطمئنان على حسن سير وإنتظام الإمتحانات، في حضور صالح أبو هولي، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، وأيمن شراب، مدير الإدارة التعليمية بالشيخ زويد.

وأكد المحافظ على انتظام وحسن سير أعمال الامتحانات، وأن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، مشيرًا الي تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المديرية بالعريش وغرف عمليات فرعية في مختلف الإدارات التعليمية لمتابعة حسن سير وانتظام الامتحانات وحل أي مشكلات طارئة.

ووجه المحافظ، بتوفير احتياجات الطلاب وتيسير آداء الامتحانات، وتنفيذ التعليمات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات لمنع الغش داخل اللجان الإمتحانية.

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن امتحانات الشهادة الاعدادية يؤديها 8 آلاف و289 طالبا وطالبة موزعين على 89 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، لافتًا إلي أن الامتحانات مستمرة حتى الثلاثاء الموافق 21 مايو الجاري.

وأكد رضوان علي وجود عدد 6 مراكز لتوزيع الأسئلة بإدارات العريش والشيخ زويد ورفح وبئر العبد والحسنة ونخل، موجهًا بتوزيع أوراق الأسئلة على المدارس بوقت كاف قبل بدء الامتحانات.

من ناحية اخري قام المحافظ بمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية عبر تقنية الـ"أون لاين" في مختلف الإدارات التعليمية، وذلك خلال زيارته الي مقر الإدارة التعليمية بالشيخ زويد.

كما قام المحافظ بتفقد غرفة العمليات المشكلة لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية بإدارة الشيخ زويد التعليمية.