محافظ الغربية يتفقد لجان الإمتحانات بمدارس المحافظة

حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على متابعة أداء الطلاب لإمتحانات نهاية العام بالمرحلة الثانوية العامة والشهادتين الإبتدائية والإعدادية الازهرية ،وذلك من خلال جولة تفقدية بطنطا، رافقة خلالها المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية و الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الغربية الأزهرية.

وخلال الجولة تفقد المحافظ، لجان النقل بالمرحلة الثانوية في مدارس(مدرسة الشهيد محمد سمير ادريس للغات ، مدرسة الشهيد صادق الرافعي الرسمية للغات ، مدرسة الشهيد إبراهيم حسين الثانوية) ويؤدي ٤٥٢١٦ طالب امتحانات النقل للثانوية العامة في مدارس الغربية.

كما تفقد المحافظ لجان الشهادتين الابتدائية والإعدادية الازهرية في معهد توكل النموذجي الابتدائي ومعهد فتيات النحاس الاعدادي حيث يؤدي 12054طالب الشهادة الابتدائية ،في154 لجنة، ويؤدي12444 طالب الشهادة الإعدادية، في 84 لجنة .

وخلال الجولة، تابع المحافظ أداء الطلاب للامتحانات في جو من الهدوء والانضباط، مشيدا بانتظام اللجان و توفير كل سبل الراحة من إضاءة وتهوية للطلاب، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بالضوابط الامتحانية.

وخلال تفقده للجان، وجه المحافظ للطلاب كلمات التشجيع، موجهاً رسالة لأبنائه الطلاب بالتركيز في أداء الامتحانات حتى يجنوا ثمار جهدهم طوال العام ويحصلوا على المراكز الأولى كعادة أبناء محافظة الغربية دائماً. كما اطمأن من الطلاب على مستوى الامتحانات وتأكد من وضوح الورقة الامتحانية.

وخلال الجولة التقى المحافظ بأولياء أمور الطلاب ووجه لهم رسالة طمأنينة خلال التحاور معهم خارج مقار اللجان مؤكداً أن الامتحانات تسير على أكمل وجه، بتوفير سبل الراحة للطلاب داخل اللجان لضمان إتمام الامتحانات والتيسير على الطلاب، كما وجه رؤساء المدن باستمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات في محيط المدارس والمعاهد على مستوى المحافظة .