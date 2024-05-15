باحثة بـ"المصري للفكر": قمة البحرين لإعادة توحيد الصف العربي

أكدت رحمة حسن، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، أن القمة العربية التي تستضيفها البحرين الخميس المقبل هي تأكيد وإعادة لتوحيد الصف العربي مرة أخرى تجاه حل القضية الفلسيطينية من خلال تحديد ووضع حل دائم ومستدام وعادل للقضية الفلسطينية من خلال التأكيد على مبدئ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الـ67.

وشددت "حسن"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، على أن القمة تتطرق لمناقشة الأزمة الحالية والحرب على قطاع غزة، في ظل التصعيد والعدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، مؤكدة أن القمة العربية من المتوقع أن تشهد محاولة لحلحله الأزمة السياسية وإعادة طرح الحديث عن وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وبشكل خاص مع سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وأوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي أغلق المعابر المؤدية إلى الجانب الفلسطيني لإيصال المساعدات الإنسانية، وهي محاولة لإكمال سياسية التجويع التي تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك بشكل متزايد مع منع وصول المساعدات بعد السيطرة على معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني، مشددة على أن الدولة المصرية تقف أمام فكرة ومحاولة الجانب الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين.

وأشارت إلى أنه يجب التأكيد على أنه كان هناك نوع من التنسيق بين البحرين ومصر في منتصف الشهر الماضي، وذلك لمناقشة مثل هذه القضايا، موضحة أنه من المتوقع أن تخرج القمة العربية الحالية التي تستضيفها البحرين بخروج بمؤتمر دولي للسلام للتأكيد على ضرورة حل القضية الفلسطينية.