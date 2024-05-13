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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بشبين القناطر

قوات الحماية المدنية
قوات الحماية المدنية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق شب في كافية يسمى الواحة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية بسبب ماس كهربائي دون وقوع خسائر بشرية وجري الدفع بسيارت الإطفاء والسيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية.

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 فيما تولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بانتداب المعمل الجنائى لفحص اسباب الحريق وخسائره.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق في كافيه الواحة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية. 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق وتم احتراق الكافيه بالكامل وبعد تلفيات بالادوار العلوية ولا توجد أي خسائر بالارواح وتم السيطرة عليها من قبل الدفاع المدني وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

 

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