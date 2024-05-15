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الأربعاء 15 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ثنائي الصيد يشارك ببطولة كأس العالم لسلاح السيف بالإمارات

بوابة الوفد الإلكترونية

تشارك لاعبات نادى الصيد سلمى طارق ومنه الله هانى مع المنتخب المصري ببطولة كأس العالم لسلاح السيف والمقرر إقامتها بدولة الإمارات خلال الفترة من 16-20 مايو ، بمرافقة المدير الفني لنادى الصيد ومدرب المنتخب اسلام جمال.

 

وتوج منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة شباب بذهبية بطولة العالم للمبارزة، المقامة بمجمع حمدان الرياضي بدبي بالإمارات العربية المتحدة فى الفترة من 2 حتى 10 أبريل الماضي.


وحصل منتخبنا الوطنى على الميدالية الذهبية عقب فوزه على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 45-40 فى المباراة النهائية.

واستهل منتخبنا الوطني مشواره في البطولة بمواجهة منتخب ألمانيا في دور ال 32 وانتهت المبارزة بنتيجة 45-35 لصالح منتخبنا الوطني.

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