ٱنسات الصيد يهزمن الشمس فى انطلاق الدور النهائي لبطولة الجمهورية

حقق فريق كرة السلة أنسات 20 سنة بنادي الصيد المصري الفوز في أولى مباريات الدور النهائي لبطولة الجمهورية على نظيره نادي الشمس بنتيجة 40/37.



يمثل الفريق اللاعبات فرح عمرو،ليلى عرابي،ملك شادي، فريدة المستكاوي،ملك تامر،ماهينور تامر،كارمن هيثم،حبيبة عبد المنعم،جنا احمد يحيى،زيمة عدلي،مريم تامر،جومانة عبد الحميد واللاعبات المصعدات من فريق 18 سنة هنا الجولي،شريفة تامر،لوچى عمرو،لوجى أيمن،فيروز أشرف بجانب لاعبات فريق الدرجة الأولى ريهام الزمر،فرح السكرى،مريم جابر.



الجهاز الفني والإداري: محمود السداوى نائب رئيس جهاز كرة السلة، محمد شوقي مدرب الفريق، على الخطيب مدير إداري، أحمد الطاهر إداري،دكتور اميرة يحيى طبيبة،محمد عطا خدمات معاونة.