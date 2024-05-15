الكنزاري: الترجي ميزته اللعب بشكل جماعي

تحدث ماهر الكنزاري المدير الفني الأسبق لـ الترجي والحالي للبنزرتي، عن مستوى الفريق التونسي في مسابقة الدوري المحلي مؤكدا أن اللاعب العربي يختلف مستواه عندما يخوض مباراة في أفريقيا خاصًة المباراة النهائية.



أضاف الكنزاري في تصريحات تلفزيونية: اللاعب العربي تركيزه يكون أكبر عندما يلعب في إفريقيا ، خاصة مع خوضه لمباراة مهمة مثل نهائي كأس إفريقيا، لذلك التركيز سيكون أعلى أمام الأهلي.



الأهلي والترجي



وتابع: الأخطاء البدائية التي حدثت في الدوري لا أعتقد أنها ستستمر في نهائي دوري أبطال إفريقيا، نفس الأمر بالنسبة للأهلي.



وواصل: حظوظ الفريقين متساوية نظرا لامتلاك كل فريق للاعبين المميزين، وأيضا مروان عطية من أفضل لاعبي الأهلي.



وأضاف: العناصر لديه مجموعة مميزة ولا يوجد لاعب واضح وخارج عن السرب، الترجي متفوق جماعيا لا يوجد لاعب بعينه فرديا على مستوى عالي جدا.





السليتي: إمام عاشور أبرز مفاتيح لعب الأهلي

أكد محمد السليتي نجم منتخب تونس السابق أن إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من أبرز مفاتيح لعب القلعة الحمراء في مباراة الترجي التونسي في مباراتي نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي والترجي



أضاف محمد السليتي نجم منتخب تونس السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" إمام عاشور أفضل لاعبي فريق الأهلي حالياً ويمثل خطورة كبيرة على فريق الترجي ومعه حسين الشحات لو كان في حالاته الفنية المعروفة عنه".

