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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

البرلمان العربي
البرلمان العربي

طالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمّل مسؤولياتهما والتدخل الفوري والعاجل لوقف العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وتأمين الحماية الدولية للمدنيين العزّل في كل الأراضي الفلسطينية، والتخلي عن سياسة المعايير المزدوجة، التي تأذن لشريعة الغاب أن تسود وتقوض من قيمة ودور القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

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وأكد البرلمان العربي- في بيان، اليوم الأربعاء؛ بمناسبة الذكرى الـ 76 للنكبة الفلسطينية- أن شعوب العالم الحر أصبحت أكثر وعياً ودفاعاً عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني؛ بسبب المجازر وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يقوم بها الاحتلال منذ شهر أكتوبر الماضي ضد المدنيين من الشعب الفلسطيني.

وذكر أنه على الرغم من آلاف الشهداء والجرحى التي خلفتها هذه الجرائم، إلا أنها تسببت في تحول نوعي غير مسبوق لنظرة شعوب الكثير من دول العالم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وكذلك في إدراكهم للطبيعة العنصرية والإجرامية للاحتلال.

وتوجه البرلمان العربي في هذه الذكرى المؤلمة، بتحية إجلال وإكبار وتقدير لكفاح الشعب الفلسطيني ونضاله المتواصل ووقوفه في وجه طغيان وإرهاب الاحتلال الإسرائيلي الغاصب، دفاعاً عن وطنه وأمنه وقضيته العادلة، وحقوقه الثابتة والمشروعة، وفي مقدمتها حق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، مجدداً دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني حتى ينال هذه الحقوق التي لن تنال منها الجرائم التي يقوم بها الاحتلال الغاشم.

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