رئيس البرلمان العربي يؤكد أهمية العمل على تعزيز التعاون العربي في شتى المجالات

أكد رئيس البرلمان العربي عادل عبدالرحمن العسومي، أهمية العمل على تعزيز وتطوير أوجه التعاون العربي في شتى المجالات، لافتا إلى أن انعقاد "قمة البحرين" وسط تحديات إقليمية وعالمية، بقيادة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، يعزز من مكانة البحرين على المستوين الإقليمي والدولي.

وقال العسومي في مقابلة مع وكالة أنباء البحرين (بنا) إن البرلمان العربي هو مسؤولية شعب عربي كبير لأنه صوت حقيقي معبر عنهم، مشيرا إلى أن ما حققه البرلمان العربي من نجاحات يأتي نتاجا للشراكة الفاعلة والبناءة التي عقدناها مع مجالس وبرلمانات الدول العربية وغيرها من البرلمانات النظيرة، موضحا أن الدبلوماسية البرلمانية اكتسبت أهمية متزايدة في العالم المعاصر، حيث حرص البرلمان العربي على توظيفها في خدمة مصالح الشعب العربي الكبير والدفاع عن قضاياه أمام المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

ولفت العسومي إلى أن البرلمان العربي أقام علاقات مؤسسية مع الكثير من الهيئات والمنظمات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، والاتحاد البرلماني الدولي، وعمل على تعزيز علاقاته مع البرلمانات النظيرة، كما ساهم في تأسيس بعض المنظمات البرلمانية العالمية مثل الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، مؤكدا الحرص على تأسيس علاقات مع كبرى المنظمات الدولية الحكومية، وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة ومكاتبها المتخصصة، حيث وقع البرلمان العربي اتفاقية تعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، وفي طريقه لتوقيع مذكرة تعاون أخرى مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

وأكد أهمية تفعيل آليات التكامل الاقتصادي بين الدول العربية في ظل امتلاكها الموارد والكفاءات البشرية والقواسم المشتركة والروابط الوثيقة؛ الأمر الذي يُمثل أساسا قويا لإقامة تكتل اقتصادي عربي قادر على تحقيق الحلم الكبير بإقامة السوق العربية المشتركة ومنافسة بقية التكتلات الاقتصادية، للوصول إلى المرحلة التي تكون فيها الدول العربية قوية وقادرة على التصدي لأية أزمات اقتصادية.