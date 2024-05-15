هدوء في إمتحانات الإبتدائية والإعدادية الأزهرية بالإسماعيلية

إنطلقت صباح اليوم الاربعاء أولى أيام إمتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ للشهادتين الإبتدائية والإعدادية بمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية وسط إجراءات أمنية وإستعدادات مشددة على مستوى الإدارات التعليمية الأزهرية بمحافظة الإسماعيلية.

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمعاهد الإسماعيليّة الأزهرية امتحاناتهم اليوم في مادتي النحو والصرف والفقة على فترتين فيما يؤدي طلاب الشهادة الابتدائية بمعاهد الإسماعيليّة الأزهرية امتحاناتهم في مادة القرآن الكريم.

وكان الشيخ ممدوح عبد الجواد رئيس الادارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية اعلن إنهاء كافة الإستعدادات لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لطلاب الشهادتين الإبتدائية، والإعدادية والمقرر لها خلال الفترة من 15 إلى 22 من شهر مايو الجاري، حيث تم تجهيز اللجان الامتحانية بالمعاهد الازهرية المنتشرة بالمحافظة لاستقبال امتحانات الشهادات العامة والتي تتم على مستوى الجمهورية مؤكدا على تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المنطقة، للاطمئنان على مدى انتظام سير الامتحانات باللجان الامتحانية ، والتأكد من تأمين وصول الأسئلة إلى مقار الامتحانات في وقتها المحدد لها.

وأكد خلال اجتماعه على ضرورة توفير الجو المناسب للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات، وضرورة فرض الانضباط وعدم السماح بالغش.مشيرا أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير عملية الامتحانات لحظة بلحظة، والتواصل والرد على أي استفسارات بشأنها على الفور.

وأنهى طلاب النقل الثانوى بقسميه العلمي والأدبى أمتحانات نهاية العام الدراسي الخميس الماضي، فيما أنهى طلاب صفوف النقل الابتدائي والاعدادي امتحاناتهم في اول الشهر الجاري .

وقال مدير المنطقة الازهرية أن امتحانات النقل بكافة المراحل التعليمية تمت بكل سهولة ويسر، ولم ترد أى شكوى من الطلاب فيما يخص الورقة الامتحانية، ووضع الأسئلة وتدرجها لتشمل كافة المستويات؛ كما تتم متابعة الامتحانات من خلال غرفة العمليات المعدة لذلك، للتغلب على المعوقات الطارئة التى تؤثر على سير أعمال الامتحانات، والتعامل معها وإيجاد الحلول المناسبة وتذليل كافة العقبات فى أسرع وقت .