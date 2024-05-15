الوفد تنشر أنواع الأدوية المغشوشة في السوق وتحذر المواطنين

غش الدواء، أحد أخطر المشكلات التي تواجه قطاع الأدوية في مصر وذلك لقيام بعض معدومي الضمير بغش وتقليد بعض العقاقير ونشرها في الصيدليات مما يسبب مشكلات صحية كبيرة للمرضى.

وحذرت هيئة الدواء المصرية، من انتشار عدد من الأدوية والعقاقير المغشوشة والمقلدة في السوق، لذا أعلنت ضرورة وقف تداولها وضبط العبوات الموجودة في الصيدليات.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أنواع العقاقير التي حذرت منها هيئة الدواء المصرية.

عقار Paramol ped supp، للتشغيلة رقم 604042 و 607032، من إنتاج شركة مصر.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية، أن ذلك العقار صادر له عدم مطابقة للتشغيلة السابق ذكرها من معامل هيئة الدواء، وذلك في المنشور الدوري رقم 27 لعام 2024.

ويعتبر عقار "بارامول" من أصناف "الباراسيتامول"، التي تعمل على تسكين آلام الصداع و العضلات والتهاب المفاصل و الظهر و الأسنان ونزلات البرد والحمى.

ناشدت الدواء المصرية، أيضًا بوقف وضبط العبوات المغشوشة من عقار " Azrolid 500mg- 3 film coated tablets"، للتشغيلة رقم 9013037، ومن إنتاج شركة العامرية.

وأوضحت في المنشور رقم 28 لعام 2024، أن الشركة أكدت وجود عبوات مغشوشة من ذلك العقار الذي يستخدم كمضاد حيوي لعلاج أنواع الالتهابات الناتجة عن البكتيريا، مثل التهابات الجهاز التنفسي والتهابات الجلد والتهابات الأذن.