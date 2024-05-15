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الأربعاء 15 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

التنظيم والإدارة يوضح الكليات والتخصصات المطلوبة في مسابقة معلم مادة

بوابة الوفد الإلكترونية

قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، بنشر عدد من الانفوجرافات التوضيحية بشأن الكليات والتخصصات المطلوبة في المسابقة التي أعلن عنها أواخر أبريل الماضي لتلبية حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد مع (18886) في وظيفة معلم مساعد (معلم مادة ) للصفوف الابتدائية (الرابع – الخامس - السادس)، وذلك على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
 

وقام الجهاز بفتح باب التقديم في المسابقة في الفترة من 14 إلى 27 مايو المقبل، على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg ، ويتضمن الإعلان شغل وظائف معلم مساعد مادة في المواد الآتية: (اللغة العربية  – اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلوم – الدراسات الإجتماعية - الحاسب الاّلي) وذلك بجميع محافظات الجمهورية.


 

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