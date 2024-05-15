البنك المركزي الصيني يبقي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير

أبقى البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند تجديد قروض تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل المستحقة اليوم الأربعاء، وذلك تماشيا مع توقعات السوق.

ووفقًا لما نقلته "رويترز"، يقول المحللون إن معدل الفائدة الثابت للصندوق متعدد الأطراف يُظهر تركيز البنك المركزي على الحفاظ على استقرار العملة، حتى مع إضافة الانكماش الائتماني غير المتوقع في أبريل إلى حالة المزيد من التحفيز السياسي لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتأتي عملية قرض الصندوق متعدد الأطراف أيضًا قبل أيام من مبيعات وزارة المالية المقررة للدفعة الأولى البالغة 1 تريليون يوان من سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل للغاية.

ومن جانبه قال بنك الشعب الصيني (PBOC) إنه أبقى سعر الفائدة على 125 مليار يوان (17.28 مليار دولار) في قروض الصندوق متعدد الأطراف لمدة عام واحد لبعض المؤسسات المالية دون تغيير عند 2.50٪ عن العملية السابقة.

وفي استطلاع أجرته "رويترز" لـ 32 من مراقبي السوق، توقع 84٪ من المشاركين أن يترك بنك الشعب الصيني سعر الفائدة على الصندوق المتعدد الأطراف دون تغيير.

خسارة اليوان الصيني 1.9 % أمام الدولار

وخسر اليوان الصيني حوالي 1.9% مقابل الدولار الأمريكي المتصاعد حتى الآن هذا العام، تحت ضغط عوائده المنخفضة نسبيًا مقابل الاقتصادات الأخرى.

وقال المكتب السياسي للحزب الشيوعي في أواخر أبريل إن بكين ستعزز دعمها للاقتصاد من خلال السياسات النقدية والمالية، بما في ذلك تخفيضات في أسعار الفائدة ونسب متطلبات الاحتياطي المصرفي (RRR).

كما قال الاقتصاديون في "ING ": "البيانات الأخيرة مع انخفاض التضخم، وانكماش الائتمان، وتباطؤ نمو المعروض النقدي، وضعف استثمارات القطاع الخاص تمثل حجة قوية لخفض أسعار الفائدة، مما يشير إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال مرتفعة للغاية وأن تخفيضات نسبة الاحتياطي المطلوب تشهد فعالية متضائلة".

وأضافوا: "ورغم ذلك، كان استقرار العملة أحد الاعتبارات الرئيسية هذا العام، ومن المرجح أن يفضل صناع السياسة بدء تخفيضات أسعار الفائدة العالمية قبل البدء في خفض أسعار الفائدة".

يشار إلى أن يُقدر سعر الدولار الواحد نحو 7.2330 يوان صيني.