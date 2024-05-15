النادي الثقافي لشباب القليوبية ينظم ندوة حول "ترسيخ قيم الولاء والانتماء"

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية “ إدارة الشباب ” ندوة توعوية حول “ترسيخ قيم الولاء والانتماء”، وذلك ضمن خطة النادي الثقافي شهر مايو ٢٠٢٤م، بمقر النادي بمركز شباب عزيز وبدوي ببنها .

قام بإدارة موضوع الندوة فضيلة الشيخ محمد شعبان رئيس لجنة الوعظ بالازهر الشريف، والتي تناول خلالها مفهوم الولاء والانتماء والفرق بينهما مع سرد مواقف من حياة الرسول ، صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم مع بيان دزر الشباب في حماية الوطن وتعظيم دور الشباب في الحماية الوطن ونشر قيم الولاء والانتماء بين الشباب.

و أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أهمية تناول موضوعات النادي الثقافي وخطة وزارة الشباب لنشر الوعي الديني والثقافي وتصحيح المفاهيم الخاطئة برؤية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة الاهتمام بالنشء والشباب وتأهيل الشباب للنهوض بالمجتمع وفقا لرؤية مصر وتوجيهات الجمهورية الجديدة .

وفي سياق آخر - شهد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة بنها ومديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بحضور الدكتور ناصر الجيزاوى، رئيس جامعة بنها، والدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية والدكتور السيد فودة نائب رئيس جامعة بنها لشؤون المجتمع وخدمة البيئة في حضور الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية واللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة والدكتورة رانيا معتز الامين المساعد لشئون خدمة المجتمع والبيئة بجامعة بنها .

تضمن البروتوكول كافة سبل التعاون بين مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية وجامعة بنها وفقا للامكانات المتاحة من الجانبين ، لتنفيذ عدد من الافكار والبرامج والانشطة المتوقع تنفيدها خلال الفترة القادمة وفقا لعدد من الأهداف المشتركة والتي تشمل نشر ثقافة الممارسة الرياضية للمجتمع المدني ، وصقل وتنمية مهارات النشء بالشكل الذي يساهم في تنمية الوعي لديهم ، وتنمية وتطوير مهارات طلاب الجامعة من خلال التدريب الميداني خلال الاجازة الصيفية وتوسع قاعدة المستفيدين من الانشطة وزيادة عدد المترردين على مراكز الشباب وما يلزم تحقيق تلك الأهداف.