الاحتلال الإسرائيلي يعتقل طفلين من طولكرم اليوم

تتصاعد انتهاكات وأعمال العنف الصهيونية الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني دون تفرقة بين شاب وطفل ومرأة ورجل يوم بعد أخر، وقامت قوات الاحتلال فجر اليوم باعتقال ثلاثة مواطنين بينهم طفلين، من طولكرم.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر مراد سمور، بعد مداهمة منزله في الحي الجنوبي بالمدينة.

وكانت قوة عسكرية من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من محورها الجنوبي، وجابت شوارعها وأحياءها وضواحيها وتحديدا عِزب الطياح، والجراد وناصر، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها واخضعت سكانها للاستجواب.

كما اعتقلت قوات الاحتلال في ساعة متأخرة من الليلة الماضية طفلين من قرية شوفة جنوب شرق طولكرم، وهما: يامن راني دروبي (15 عاما)، وعمرو أحمد دروبي (15 عاما)، من منزليهما في القرية.

وفي السياق ذاته شهدت الليلة استشهاد مواطنة وطفلها، في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على شقة سكنية في مدينة غزة.

صورة أرشيفية لانتهاكات الاحتلال في حق اطفال فلسطين

ووفقا لـ"وفا"، استشهد مواطن وأصيب آخران بجروح خطيرة بعد استهداف طائرات الاحتلال المسيّرة لمجموعة من المواطنين في شارع غزة القديم في جباليا البلد شمال القطاع.

فيما شن طيران الاحتلال غارات عنيفة على جباليا، وعلى أحياء في مدينة غزة منها "الرمال" و"الزيتون"، وقصفت مدفعية الاحتلال مخيم النصيرات وسط القطاع، بالتزامن مع إطلاق الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها باتجاه الساحل الشمالي للقطاع.

كما استشهد 4 مواطنين وأصيب 9 مواطنين آخرين في قصف استهدف شقة سكنية في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وواصلت قوات الاحتلال نسف مربعات ومبان سكنية في جباليا وعدة مناطق شمال القطاع، وفي حي السلام شرق رفح جنوب القطاع، كما شن طيران الاحتلال غارات على مخيم يبنا وسط مدينة رفح.

ومن جانبها أعلنت مصادر طبية ارتفاع عدد الشهداء في المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بقصفها منزلا ومدرسة في مخيم النصيرات ليلة الإثنين إلى 40.

وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي 35173 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى إصابة 79061 مواطنا، ولا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.