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الأربعاء 15 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

سعر صرف الدولار الأمريكي بالبنوك بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

الدولار الامريكي
الدولار الامريكي

سعر صرف الدولار.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الدولار الأمريكي بالبنوك مقابل الجنيه المصري في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وذلك في ضوء الأحداث الدولية الراهنة التي يشهدها العالم من حروب تؤثر على اقتصادات الدول وكذلك على سعر العملة الخضراء.

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استقرار الدولار في ظل ترقب بيانات التضخم الأميركية

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أسعار الدولار بالبنوك بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار الأمريكي:
سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 46.81 جنيه للشراء، 46.91 جنيه للبيع
بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو  46.84 جنيه للشراء، 46.94 جنيه للبيع
جاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 46.84 جنيه للشراء، 46.94 جنيه للبيع.
وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة نحو 46.84 جنيه للشراء، 46.94 جنيه للبيع
وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الاسلامي نحو 46.85 جنيه للشراء، 46.95 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 47.12 جنيه للشراء، 47.22 جنيه للبيع.
سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 46.80 جنيه للشراء، 46.90 جنيه للبيع.
وجاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي  نحو 46.82 جنيه للشراء، 46.92 جنيه للبيع.

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