مع التشغيل التجريبي للمحطات الجديدة.. مواعيد الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق

أعلنت وزارة النقل، عن بدء التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق «3C» صباح اليوم الأربعاء، والذي يبلغ طوله 7.1 كيلومتر والممتد من محطة التوفيقية حتى جامعة القاهـرة مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور.

و يشمل 5 محطـات 3 محطات نفقية هي (التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول) ومحطة سطحية وهى بولاق الدكرور ومحطة علوية وهي جامعة القاهرة.

وجاءت مواعيد التشغيل لخطوط المترو الثلاثة كالتالي:

مواعيد تشغيل الخط الأول للمترو

- يبدأ تشغيل الخط الأول يوميًا الساعة 05:15 صباحًا وينتهي الساعة 01:00 صباحًا.

- مواعيد قيام آخر قطار بالخط الأول:

- من محطة حلوان الساعة 11:40 مساءً ومن المرج الجديدة الساعة 11:45 مساءً.

- يتقابل آخر قطار بالخط الأول مع آخر قطار بالخط الثاني في محطة أنور السادات الساعة 12:15 بعد منتصف الليل.

- يتقابل آخر قطار بالخط الأول مع آخر قطار بالخط الثالث في محطة جمال عبدالناصر الساعة 12:10 بعد منتصف الليل.

- زمن الرحلة من محطة حلوان إلى محطة المرج الجديدة والعكس 79 دقيقة.

- مدة التقاطر بين القطارات على مدار اليوم هو 4 دقائق.

- يتم تشغيل القطارات حسب جداول التشغيل ووفقًا لكثافة الركاب في الأيام العادية وأيام العطلات وكذلك الأعياد والمناسبات بمتوسط 500 رحلة / يوميًا.

مواعيد تشغيل الخط الثاني للمترو

- يبدأ تشغيل الخط الثاني يوميًا الساعة 5:15 صباحًا وينتهي الساعة 12:00 منتصف الليل.

- مواعيد قيام أخر قطار بالخط الثاني:

- من محطه شبرا الخيمة الساعة 11:35 مساءً.

- من محطه المنيب الساعة 11:35 مساءً.

- يتقابل أخر قطار بالخط الثاني مع أخر قطار بالخط الأول في محطة أنور السادات الساعة 12:00 منتصف الليل.

- زمن الرحلة من محطة شبرا الخيمة إلى محطه المنيب والعكس 38 دقيقه، مدة التقاطر بين القطارات على مدار اليوم 2.45 إلى 3 دقائق.

- يتم تشغيل قطارات حسب جداول التشغيل ووفقا لكثافة النقل في الايام العادية وأيام العطلات وكذلك أيام الأعياد والمناسبات، بمتوسط 664 رحله / يوميًا.

مواعيد تشغيل الخط الثالث للمترو

- يبدأ تشغيل الخط الثالث يوميًا الساعة ٥:٠٠ صباحًا وحتى الساعة ١٢:٠٠ منتصف الليل.

- مواعيد قيام أخر قطار بالخط الثالث:

- من محطة عدلي منصور الساعة ١١:١٥ مساءً.

- من محطة العتبة ١١:٥٥ مساءً.

- زمن الرحلة من محطة العتبة إلى عدلي منصور ٣٧ دقيقة والعكس، بوقت بين القطارات ٦.٥ دقيقة من الساعة ٧ صباحًا حتى الساعة ٩ مساءً، ووقت بين القطارات ١١ دقيقة من الساعة ٩ مساءً حتى نهاية الخدمة.