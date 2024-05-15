لقاء تنسيقي بين محافظ جنوب سيناء ووزير البترول لبحث التعاون المشترك

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية باللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، وذلك بمقر وزارة البترول بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة المشتركة، وعلى رأسها حق امتياز البترول بمدينة رأس سدر وتعارضة مع أعمال التنمية وتنفيذ المشروعات الخدمية بالمدينة.

كما تناول اللقاء أهمية التنسيق بين الجانبين نحو موافاة المحافظة بالمساحات وأماكن التخلي وذلك حتى تتمكن المحافظة من تنفيذ اعمال التنمية بالمدينة واقامه المشروعات المقترحة طبقا للمخطط الاستراتيجي المعتمد وذلك بشكل دوري سنويا.

كما تم الاتفاق على المشروعات العاجلة للمدينة والتي تمثلت في انشاء مدرسه المتفوقين طبقا للتوجيهات الرئاسية، وكذا منطقه حرفيه لتجميع كافة الورش بالمدينة داخلها، حفاظا على المظهر العام للمدينة.

وقد حضر اللقاء المستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة والمهندس مصطفى عبده احمد مدير التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة.