رئيس مجلس إدارة الأهرام يستقبل محافظ جنوب سيناء لبحث سبل التعاون

استقبل الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، وتناول اللقاء التعاون بين مؤسسة الأهرام ومحافظة جنوب سيناء في الفترة القادمة، وتوسيع مجالات التعاون بين الطرفين، انطلاقا من إمكانات وتاريخ مؤسسة الأهرام في مختلف المجالات، خاصة مجال الإعلان، والإمكانات المهمة التي تمتلكها محافظة جنوب سيناء، خاصة مدينة شرم الشيخ والتي تمثل واحدة من أهم المدن الدولية ذات القدرات والإمكانات التنافسية الضخمة، والمكانة المتميزة التي حققتها المدينة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مجالات عدة ، أبرزها السياحة والمؤتمرات الدولية.

عملية التنمية الواسعة في سيناء ..

تطرق النقاش أيضًا لعملية التنمية الواسعة في سيناء في مختلف المجالات، وموقع محافظة جنوب سيناء في هذه العملية، والدور المهم الذى لعبه اللواء دكتور خالد فوده في هذا المجال والذى انعكس على تعزيز موقع المحافظة على خريطة السياحة العالمية، وتعزيز الطابع الدولي لمدينة شرم الشيخ كمدينة دولية، مما أهلها للفوز بعدد من الجوائز الدولية الكبرى وكان آخرها جائزة أفضل مقصد سياحي آمن على مستوى العالم من قبل الاتحاد الأفريقي الآسيوي للسياحة والتنمية والتكنولوجيا في فبراير 2024،

وفى نهاية اللقاء قام محافظ جنوب سيناء بإهداء رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاهرام نسخة من القران الكريم ودرع المحافظة تقديرا له .