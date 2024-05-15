انهيار منزل قديم دون إصابات في سوهاج

شهد قسم أول سوهاج إنهيار جزء من منزل قديم مكون من طابقين مبني بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية غير مأهول بالسكان دون حدوث إصابات بشرية أو تأثير على المنازل المجاورة وجرى إخطار الوحدة المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد تلقي قسم شرطة أول سوهاج بلاغًا بانهيار جزء من منزل دون مصابين بدائرة القسم .



إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم لمحل الواقعة وبالفحص تبين سقوط الجزء الأمامي من منزل خالي من قاطنيه مشيد بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية مكون من طابقين ملك ورثة "حماده . ا . ب" ولم ينتج عن ذلك ثمة إصابات أو تلفيات أو تأثير على المنازل المجاورة .



وبسؤال أحد الورثة "جمال . ح . ا . ب" 65 سنة بالمعاش ومقيم دائرة القسم قرر بمضمون ما سبق وأضاف أن المنزل مغلق وغير مأهول بالسكان وعلل سبب الإنهيار لقدم المنزل وتهالكه ونفي الشبهة الجنائية .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر استقبل مستشفى البلينا المركزي سائق يبلغ من العمر 27 سنة يقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج مصابًا بطلق ناري أعلى الظهر من الناحية اليسرى تعدى عليه عمه بالضرب بسلاح ناري كان بحوزته وإحداث إصابته بسبب خلافات على ملكية مضيفة ميراث بينهما وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم وتحويل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .



تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة البلينا إشارة من المستشفى المركزي بوصول "حمدون . ج . م . ج" 27 سنة سائق يقيم بدائرة المركز مصاباً بطلق ناري أعلى الظهر من الناحية اليسرى (إدعاء تعدي آخرين) وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج .



إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال المصاب إتهم عمه "هلال . م . ج . ا" 59 سنة مزارع يقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بالضرب وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته نجم عنه إصابته بسبب خلاف علي ملكية مضيفة بذات الناحية آلت إليهما بالميراث .

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .