قطار ينهي حياة عامل حال عبوره شريط السكة الحديد بجرجا

لقي عامل في العقد السادس من العمر يقيم بدائرة قسم جرجا جنوب محافظة سوهاج مصرعه صدمه قطار حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .



تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي قسم شرطة جرجا محضرا من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن إصطدام قطار عقب قيامه من محطة سكة حديد جرجا دائرة قسم جرجا بالمدعو "أحمد . ع . ع . ع" 59 سنة عامل ومقيم دائرة القسم حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير معد لعبور المشاه مما أدى إلى وفاته وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى جرجا العام .



وإنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وبالفحص وسؤال شقيق المتوفـي "سيد . ع . ع . ع" 47 سنة عامل ومقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما سبق ونفى الشبهه الجنائية .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر استقبل مستشفى جرجا العام عجوز بالمعاش في العقد السابع من العمر يقيم بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج جثة هامدة صدمته سيارة نقل حال سيره بدراجة هوائية بالطريق الزراعي الغربي دائرة المركز وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة جرجا إشارة من مستشفى جرجا العام بوصول "محمد . ا . م . م" 67 سنة بالمعاش جثة هامدة [ إدعاء حادث سيارة ] يقيم بدائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث وبالفحص وسؤال نجله "أحمد . م . ا . م" 33 سنة مدرس ومقيم بذات الناحية أفاد بأنه أثناء إستقلال والده المذكور دراجته الهوائية على الطريق الزراعي الغربي بناحية دائرة المركز إصطدمت به السيارة نقل قيادة "خالد . ع . س . ا" 30 سنة سائق يقيم دائرة المركز مما أدى لوفاته واتهم قائد السيارة بالتسبب في ذلك ونفى الشبهة الجنائية .





تم ضبط السيارة وقائدها وبسؤاله قرر بمضمون ما سبق وأضاف بأنه فوجئ بالمذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته فأصطدم به عن طريق الخطأ .





بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة وعظام الوجه ونزيف بالمخ أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة الإصطدام بجسم صلب ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .