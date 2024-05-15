أبو مسلم عن مواجهة الترجي: الأهلي متمرس في الفوز بالنهائيات والجميع يهابه

قال أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق إن المارد الأحمر قادر على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الترجي التونسي في المباراة المقرر لها يوم السبت المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا علي ملعب رادس.

أكد أبو مسلم خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب الشمس مع الكابتن مجدي عبد الغني أن الأهلي من افضل أندية العالم والجميع يهابه خاصة أنه متمرس في الفوز بالنهائيات وفعلها كثيرا في وقت سابق.

وأشار نجم الأهلي السابق إلي أن المارد الأحمر سيتفوق علي الترجي التونسي بشخصيته القوية والتي تعود عليها الجميع.

وأوضح أبو مسلم ان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لن يجري مفاجآت على تشكيل المارد الأحمر امام الترجي التونسي.