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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حمدي العشير: جماهير الزمالك سلاحه الأبرز في نهائي الكونفدرالية

جماهير الزمالك
جماهير الزمالك

أكد حمدي العشير نجم فريق نهضة بركان السابق، ان مواجهة الزمالك في اياب نهائي بطولة الكونفدرالية لن تكون سهلة على الفريقين.

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وقال حمدي العشير في تصريحات تليفزيونية: “ الزمالك اعتاد على النهائيات الإفريقية لكن مواجهة الإياب لن تكون سهلة على الفريقين ”.

وأضاف: “ جماهير الزمالك تظل العامل الأهم في النهائي مثلما فعلت في 2019 ”.

وأكمل: “ في 2019 نهضة بركان كان يملك مجموعة متكاملة من اللاعبين، وهذا الموسم الفريق يملك لاعبين مميزين على المستوى الفردي ”.

وأتم العشير: “ على المدرب معين الشعباني أن يحضر لاعبي نهضة بركان ذهنيا لتحمل ضغط جماهير الزمالك”.

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